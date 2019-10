”Virkasyyte etenee kaaoksen takapirulle liian nopeasti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaiskäänteet voivat olla Kremlin näkökulmasta liian ennakoimattomia.

Presidentti Donald Trumpin Ukraina-toimista käynnistetyn virkarikostutkinnan väitetään palvelevan Venäjän tavoitteita. Syynä on se, että tutkinta on omiaan korostamaan Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän kaoottista nykytilaa.

Tätä mieltä on parikymmentä USA:n edustajainhuoneen republikaaniedustajaa, joiden Wall Street Journalissa julkaistu avoin kirje on otsikoitu Virkasyyteprosessi on se, mitä Vladimir Putin haluaa.

– Tämä voi olla totta johonkin pisteeseen saakka. Virkarikostutkinta saattaa olla vähän liian kaoottinen jopa Venäjän presidentti Vladimir Putinille, nimekäs venäläistutkija Tatjana Stanovaja arvioi Moskovan Carnegie-keskuksen artikkelissa.

Yhdysvaltojen Ukraina-skandaali on hänen mukaansa Kremlin näkökulmasta huolestuttava. Se uhkaa kariuttaa useita Venäjän viime vuosien tärkeistä ja laajakantoisista tavoitteista.

– Putinin pitkän aikavälin päämäärä on varsin kirkas: hän haluaa USA:n suostuvan ”suureen diiliin”, joka määrittäisi uudelleen kylmän sodan lopputuloksen. Diili myös rajoittaisi sitä strategista uhkaa, jonka länsi hänen mielestään sotilaallisen laajentumisensa, ulkopolitiikan kaksoisstandardien ja liberaalien arvojen myötä Venäjälle muodostaa, Stanovaja toteaa.

Stanovaja on perinteikkään Moskovan poliittisen teknologian instituutin entinen tutkimusjohtaja, joka nykyisin johtaa Venäjän sisä- ja ulkopolitiikan analyysiin keskittynyttä R.Politik-projektia.

Huoleen lukuisia syitä

Virkarikostutkinta on Stanovajan mukaan kielteinen uutinen Kremlille kolmesta keskeisestä syystä.

Venäjän johdon viime keväästä alkaen elättelemät toiveet lännen vähittäisestä perääntymisestä ovat haihtuneet skandaalin seurauksena taivaan tuuliin. Venäjän ennestäänkin huono maine USA:ssa on vajonnut uusiin pohjalukemiin.

– USA:n politiikassa on vapautunut uusi Venäjän-vastaisen mielialan aalto, joka saattaa johtaa uusiin kongressin asettamiin pakotteisiin, Stanovaja sanoo.

Kremlin toinen huolenaihe on hänen mukaansa se, että Trumpin edellytykset oman, USA:n perinteisestä linjasta poikkeavan Venäjä-politiikkansa ajamiseen ovat heikentyneet. Kremlin silmissä USA:n demokraattien ja republikaanien perinteinen Venäjä-linja on geopoliittinen uhka, jota Trump on kyennyt omintakeisilla toimillaan menestyksellisesti patoamaan.

– Huolimatta kaikesta päänsärystä, jota Trump saattaa Kremlille aiheuttaa, häntä pidetään aina pienempänä pahana. Ei siis ole yllättävää, että mitä Trumpille ikinä tapahtuukaan, Putin antaa hänelle julkisen tukensa, Stanovaja toteaa.

Hän päättelee Kremlin lisäksi pelkäävän, että Ukraina-skandaali johtaa lopulta myös Trumpin ja Putinin välisistä keskusteluista tehtyjen muistiinpanojen julkaisemiseen Venäjän esittämistä vastalauseista huolimatta.

Muistiinpanojen päätyminen julkisuuteen vahingoittaisi hänen mukaansa todennäköisesti Trumpin asemaa, mutta olisi myös psykologinen takaisku Putinille.

– On mahdollista, että Putin haluaa kylvää kaaosta Yhdysvaltoihin. Hän varmasti nautti Trumpin vaalivoitosta ja sen rapauttavasta vaikutuksesta USA:n poliittiseen elämään. Ukraina-skandaali ja virkarikostutkinta saattavat kuitenkin edetä jopa kaaoksen takapirun kannalta liian nopeasti.