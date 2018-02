Ay-jäsenmaksut oikeuteen USA:ssa – ”ammattiliitot elävät siivellä”

Liittoon kuulumattomilta virkamiehiltä veloitetaan kymmenissä osavaltioissa osittaista jäsenmaksua, halusivat he sitä tai eivät.

Yhdysvalloissa Illinoisin kaupungin työntekijä on haastanut julkisen sektorin ammattiliitot oikeuteen niiden liittoon kuulumattomilta kuukausittain perimistä maksuista, kertoo Washington Examiner.

Mark Janus joutuu monien muiden tapaan maksamaan liitoille 80-prosenttista jäsenmaksua, vaikkei olekaan jäsen. Tätä on perusteltu liittojen kaikkia koskevalla neuvottelu- ja edustusasemalla ja vuoden 1977 oikeustapauksella, joka mahdollistaa käytännön 22 osavaltiossa.

Janusin mukaan palkasta automaattisesti joka kuukausi veloitettavat 50 dollaria eivät kuitenkaan ole tuoneet hänelle mitään lisäarvoa. Kyse ei hänen mukaansa ole silti rahasta, vaan hän katsoo käytännön rikkovan hänen perustuslaillisia oikeuksiaan.

”Kyse on minun oikeuksistani. Oikeuteni sanoa ei on vähintään yhtä arvokas kuin oikeuteni sanoa kyllä”, hän sanoo.

Liitoissa asiasta ei olla innoissaan, sillä esimerkiksi julkisen alan liiton 1,6 miljoonasta jäsenestä vain kolmannes olisi tutkimusten mukaan valmis maksamaan jäsenyydestä vapaaehtoisesti. Käytäntöä vastustavia on luonnehdittu vapaamatkustajiksi. Janus on kuitenkin asiasta toista mieltä.

”Ihmiset puhuvat vapaamatkustamisesta. No, minun näkökulmastani liitto on tässä se siivelläeläjä, sillä he saavat rahat tekemättä mitään.”

Bloombergin mukaan oikeustapaus on saanut tukea myös presidentti Donald Trumpin hallinnolta, joka on kehoittanut maan korkeinta oikeutta vapauttamaan työntekijät pakollisista jäsenmaksuista. Vastaava oikeuskäsittely vuonna 2016 päätyi korkeimman oikeuden tuomarin kuoleman vuoksi tasaääniin. Tällöin presidentti Barack Obaman hallinto puolestaan vastusti vapauttamista maksuista.