Lapset pidätettiin Pohjois-Koreassa: katsoivat ulkomaista mediaa

Kommunistimaan mediakontrollia on viime aikoina yhä kiristetty.

Korkea-arvoisen puoluevirkailijan poika on joutunut vaikeuksiin Pohjois-Koreassa jäätyään kiinni ulkomaisen mediasisällön katsomisesta.

Daily NK:n haastatteleman paikallislähteen mukaan viisi yläasteikäistä oppilasta oli katsonut eteläkorealaisia draamaohjelmia.

– Lapset luovutettiin välittömästi turvallisuusministeriön paikallisyksikön haltuun, ja he ovat nyt pahassa pulassa. Valvontaa on kiristetty äärimmilleen, koska jopa puoluevirkailijan lapsi on rangaistavien joukossa. Edes he eivät saa enää erityiskohtelua, lähde pohtii.

Pohjois-Korean viranomaisten kerrotaan olevan erityisen huolissaan eteläkorealaisten tuotteiden ja kulttuurin vetovoimasta. Digitaalisten laitteiden myötä tiedonvälitys on yhä vaivattomampaa, mikä puolestaan uhkaa diktatuurin virallista propagandaa.

Pohjoiskorealaiset nuoret vaikuttavat myös olevan arvoiltaan vanhempiaan vapaamielisempiä. Hallinnon kannalta kriittisten mielipiteiden yleistyminen aiheuttaa suurta hermostusta.

– Tämänkaltaisista rikkeistä annettavat rangaistukset ovat todennäköisesti ankaria. Koreoiden välisen diplomatian myötä tilanne vain pahenee.