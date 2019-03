Viraston nimissä lähetetty tekaistuja maksukehotuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtakunnanvoudinviraston nimissä lähetetty tekaistuja maksukehotuksia.

Valtakunnanvoudinviraston tietoon on tullut tekaistuja maksukehotuksia, joissa saajaksi ja asian hoitajaksi on merkitty Valtakunnanvoudinvirasto. Asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille.

Valtakunnanvoudinvirasto toteaa, ettei se koskaan lähetä ulosottovelallisille maksukehotuksia. Saatavien perinnästä vastaavat ulosottovirastot.

Ulosottovirastojen lähettämissä maksukehotuksissa on asiasta vastaavan ulosottomiehen yhteystiedot. Epäselvissä tapauksissa maksukehotuksen saajan täytyy olla yhteydessä ulosottovirastoon tai Valtakunnanvoudinvirastoon.