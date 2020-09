”Viranomaisten ja poliitikkojen tulisi pyytää anteeksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorien mielestä hallinnon tulisi kertoa olleensa maskeista väärässä.

Suomessa käytiin koronaepidemian alussa kuukausia väittelyä siitä, tulisiko maskit ottaa käyttöön ja onko niistä hyötyä. Nyt toisen aallon myötä maskeista on tulossa arkipäivää, joskin kangerrellen, mutta keväällä THL ja STM olivat asiasta kielteisellä kannalla.

Pirkko Vihko on Oulun yliopiston biolääketieteen professori ja työterveyshuollon ja kliinisen kemian erikoislääkäri. Twitterissä hän toivoo viranomaisten ja poliitikkojen anteeksipyyntöä maskivenkoilusta.

– Jos halutaan lisätä maskien käyttöä, viranomaisten ja poliitikkojen tulee kertoa, että he ovat olleet väärässä, pyytää anteeksi ja kertoa miksi maskeja tulee käyttää. Vastuun välttely on selkärangatonta halllintoa, Pirkko Vihko twiittaa.

Ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin katsoo Helsingin Sanomissa, että THL ja STM ovat ”istuneet kahdella tuolilla” epidemian hoidossa. Hänen mukaansa viranomaisilta on tullut jatkuvasti kahta viestiä maskien tehokkuudesta.

– Sitten on yleisimmin huojuttu siinä, halutaanko epidemiaa tukahduttaa vai hallita. Tämä on johtanut siihen, että keskustelu maskeista on ollut epäjohdonmukaista ja suoraan sanottuna raivostuttavaa, Martin Scheinin toteaa HS:ssa.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Jussi Kivistö kysyy ”mikä on STM:n ja THL:n oma vastuu asiassa?”.

– Systemaattinen maskien dissaus keväällä oli todella paha virhe, professori Jussi Kivistö twiittaa.

Viranomaisten ja poliitikkojen vastahangan eräänlaiseksi huipuksi on sanottu ministeriön teettämää selvitystä, jolla kasvomaskien hyötyä todettiin olemattomaksi. Anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa sanoo twitterissä, että ”pitäisi selkeästi sanoa että keväinen ’maskitutkimus’ oli täydellistä hölynpölyä”.

Viranomaiset ovat koko kevään väittäneet, että maskit ovat a) hyödyttömiä, ja b) vaarallisia. Valehtelitte suoraan sanoen. Miksi nyt syyllistätte ihmisiä siitä, etteivät he pidä maskeja? Olette ihan itse istuttaneet ihmisten mielikuviin ajatuksen maskien tehottomuudesta. pic.twitter.com/xS2tufWe1n — WireStar (@WireStar1) September 24, 2020

Mutta erikoisin oli Kiurun selitys, miksi kesällä maskeja ei haluttu käyttää… kesällä on niin kuuma Ai Suomessako? Ja kuinka ihmiset etelä-Euroopassa ovat selvinneet? Siellä on kesällä KUUMA! — Hanna Mäkelä (@makela_hanna) September 27, 2020