Varoitus Syyriasta: Isis-leirin aikapommi tikittää

Viranomaiset varoittavat, ettei al-Holin leirin valvomiseen riitä voimavaroja.

Syyriassa sijaitseva al-Holin pakolaisleiri on muuttumassa yhä epävakaammaksi leirin Isis-asukkaiden vuoksi, uutisoi The Independent.

Isis-hallinnolle uskolliset naiset ovat yrittäneet jatkaa ääriliikkeen harjoittamaa terroria. Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin tiedoista, joiden mukaan olisi puhjennut levottomuuksia leirin laittomien sharia-tuomioistuimien väkivallantekojen seurauksena.

Leiriä ylläpitävät syyrialaisviranomaiset ovat varoittaneet, että heillä ei ole resursseja 70 000 asukkaan valvomiseen.

– Tämä on Isis-kaupunki. Seitsemääkymmentätuhatta ihmistä ei voi valvoa. Meillä on riittävästi vartijoita vain ulkopuolelta tulevien hyökkäysten estämiseen, sanoi Syyrian demokraattisten joukkojen tiedottaja Mufasa Bali.

– Tilanne on vaarallinen ja on vain muuttumassa pahemmaksi. Olemme toistuvasti sanoneet, että al-Hol on tikittävä aikapommi ja Isis-akatemia. Maailma katsoo vierestä, mutta ei tee mitään, Bali sanoi ja lisäsi, että muun muassa aseita on salakuljetettu leiriin.

Samaa on todennut Isis-vastaisen koalition varakomentaja, kenraalimajuri Alexus Grynkewich, jonka mukaan leirien radikalisoituminen on suurin pitkän aikavälin strateginen riski jihadisteja vastaan käytävässä taistelussa, jos sotatoimia ei oteta huomioon.

– Meillä on yksittäisiä tietoja siitä, että antautuneiden lasten ja naisten joukossa on kovan luokan Isis-ideologiaa. Leirillä työskentelevät kumppanimme ovat raportoineet, että leireillä on tuota ideologiaa melkoisesti.