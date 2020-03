Viranomaisen tulkinnasta kohu – ”Suomi absurdi saari”

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mielestä laki ei toimi päästökompensaatioiden kohdalla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen suomii Twitterissä poliisihallituksen tulkintaa Finnairin päästökompensaatiopalvelun tapauksessa.

– (Sisäministeri) Maria Ohisalo (vihr.) sanoi, että jos päästökompensaatioita estävä tulkinta jatkuu uuden rahankeräyslain aikana, tarve lakia muuttaa. Uusi laki voimaan 1.3., mutta poliisihallitus ei muuta tulkintaa, joka tekee Suomesta absurdin saaren päästökompensaatioissa, Mykkänen toteaa.

Finnair tiedotti maanantaina lopettavansa Push for Change -päästöhyvitys- ja biopolttoainepalvelunsa. Syynä on poliisihallituksen tutkinta. Poliisihallitus on katsonut päästöhyvitysten ja biopolttoaineostojen tarjoamisen lentomatkustajille olevan rahankeräyslain alaista toimintaa, jota yritys ei voi harjoittaa. Myös entisen vihreiden kansanedustaja Antero Vartian päästöhyvityspalvelua tarjoava Compensate-säätiö on joutunut tutkintaan samasta syystä. Tilanne on herättänyt runsaasti keskustelua.

– Harmittaa ettei tulkinta mukaudu päästökompensaatiomarkkinan väistämättä vaatimaan muotoon, Kai Mykkänen toteaa.

Hän kysyy, olisiko rahankeräyslakia aika täsmentää ennen kuin päästövähennys lisämaksusta estetään kaikilta yrityksiltä Suomessa.

– Eikö ratkaisua voisi hakea siitä, että täsmennetään lakiin erikseen, että kansainvälisiä sertifikaatteja noudattavien päästökompensaatioiden myyminen on tietyin rajauksin vastikkeellista palvelua, eikä kuulu rahankeräyslain soveltamisalaan, Mykkänen esittää.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ihmetteli hänkin tilannetta maanantaina. Lepomäki totesi poliisihallituksen tulkinnan sotivan niin arkijärkeä kuin yleistä kansainvälistä käytäntöäkin vastaan.

– EU:n ja YK:n ilmastopolitiikka perustuu ulkoisvaikutuksiin. Niiden kompensointi ei määritelmällisesti ole vastikkeetonta, Lepomäki totesi Twitterissä.

