Viranomaiselta väärää tietoa, muutosta tuli kallis

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajavartiolaitoksen kerrotaan antaneen muuttajalle virheellistä tietoa.

Göteborgista Helsinkiin muuttanut Hanna Tuulonen kertoo Ruotsin televisiolle SVT:lle saaneensa Suomen rajavartiolaitokselta väärää tietoa ja joutuneensa sen seurauksena pulittamaan pitkän pennin muutostaan maalis-huhtikuun vaihteessa.

Laivaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkoi pysähtyä, eikä muuttoyrityksistä ollut koronatilanteen takia apua.

– Kun kysyimme rajavartiolaitokselta, saisimmeko esimerkiksi palata Suomesta palauttamaan Ruotsista vuokratun pakettiauton, niin vastaus oli ei, Tuulonen kertoo.

Rajan ylittäminen suuntaan tai toiseen on Suomen kansalaiselle kuitenkin aina sallittua. Rajavartiolaitokselta perustellaan, että hallituksen vahvana tahtotilana on ollut estää pandemian leviämistä ja suojella riskiryhmiä sekä estää terveydenhuollon ylikuormittumista.

– Toki toiminta on laitettu käyntiin nopeasti ja linjauksia ei ole välttämättä ollut tällaiseen tilanteeseen valmiina. On mahdollista, että joitakin väärinkäsityksiä ja virheitä on sattunut. Niitä tässä nyt sitten selvitetään jälkeenpäin, rajavartiolaitoksen apulaisosastopäällikkö Tuire Metso toteaa SVT:lle.

Hanna Tuulosen ja hänen puolisonsa tavarat kulkivat Helsinkiin lopulta oululaisen rahtiyrityksen kautta. Muuton hinta oli Tuulosen laskelmien mukaan 30 000 kruunua suurempi kuin normaalioloissa tehty muutto.

Kevään aikana Suomen rajavartiolaitokselle on tullut 19 kantelua sen toiminnasta.

