Viranomainen varoitti yhdessä sekunnissa tarttuvasta koronasta

Federation of American Scientists -järjestön epidemiologi Eric Feigl-Ding kertoo twitter-ketjussaan Kanadan Simcoe Muskokan piirikunnan terveysviranomaisten tiedotteesta. Se koskee koronan brittimuunnos B117:ää, jonka monet ovat saaneet oltuaan vain muutaman minuutin sisätiloissa kaupassa.

– Paikallinen terveysviranomainen on lyhentänyt altistumisajan niin lyhyeksi kuin *yksi sekunti* jos ei käytä maskia, Eric Feigl-Ding varoittaa.

Yleisten käsitysten murtumisesta asiassa kertoi The Globe And Mail. ”Lähikontaktin” määritelmät, kuten kahden metrin turvavälit, eivät pidä paikkaansa.

Yorkin alueella on löydetty tartuntoja, jotka ovat seurausta vain muutaman minuutin kauppa-asioinneista.

– B117:n voittamiseen ilman laajalti käytössä olevaa rokotetta on ZeroCovid (tukahduttaminen) ainoa keino. Ja nopea toiminta, epidemiologi kirjoittaa.

MUCH SHORTER EXPOSURE— #B117 is so infectious—very short exposure can lead to #COVID19. Many infected via just a few minutes inside a store. 🇨🇦 local health dept has shortened the exposure time to as little as ***1 second if not wearing face masks**. 🧵

