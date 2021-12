Viranomainen varoittaa antamasta ilotulitteita lapsille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilotulitteiden myynti ja luovutus alle 18-vuotiaille kiellettiin laissa jo vuonna 2009.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa, että ilotulitteiden käytöstä aiheutuu joka vuosi silmävammoja, tulipaloja ja muita vahinkoja.

Myös lapset ja nuoret ovat saaneet silmävammoja esimerkiksi sytyttäessään itse ilotulitteita. Tulipalojen syynä on usein huolimattomuus tai ilkivalta.

Tukesin mukaan ilkivallan tekijöinä on ollut alaikäisiä, joiden käsissä ilotulitteita ei saisi edes olla. Vanhempia kehotaan huomioimaan, että ilotulitteet ovat räjähteitä eikä niitä saa antaa alle 18-vuotiaiden käyttöön.

– Jos olet hankkinut perheellesi ilotulitteita, ammu ne itse. Huolehdi myös siitä, että lapset tai lemmikit eivät pääse lähestymään sytytettyä ilotulitetta, vaan pysyttelevät turvallisen etäisyyden päässä. Muista käyttää suojalaseja ilotulitteita ampuessasi. Suojalasien käyttö on suositeltavaa myös ilotulitusten katsojille, Tukesin ylitarkastaja Jonas Sjelvgren toteaa tiedotteessa.

Tulipaloista joutuu korvausvastuuseen

Ilotulitteiden varomattomasta käytöstä tai ilkivallasta aiheutuu joka vuosi aineellisia vahinkoja ja järjestyshäiriöitä. Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Harri Aaltonen sanoo ihmisten käyttäytyvän pääsääntöisesti vastuullisesti.

– Noudattamalla ilotulitteiden myyjältä saamiaan käyttöohjeita tarkasti voi vuodenvaihdetta juhlia turvallisesti. Lisäksi on syytä muistaa, ettei alkoholin vaikutuksen alaisena ole turvallista käyttää ilotulitteita, Aaltonen sanoo.

Vuosi sitten joulukuun 27. päivän ja tammikuun 5. päivän välisenä aikana pelastuslaitoksille tuli 68 hälytystä tulipaloista, joiden syttymissyyksi arvioitiin ilotulite. Suurin osa niistä oli roskakoripaloja. Rakennuspaloista ja ilkivallasta saattaa aiheutua suuria taloudellisia vahinkoja, joista voi joutua korvausvastuuseen.

– Rikosnimike riippuu myös seurauksesta. Jos aiheuttaa tahallisella teolla toisen kuoleman, voi kyseessä olla esimerkiksi tappo, jolloin seurauksena on vuosien vankeus. Tärkeää on ymmärtää myös se, että jos tekijä on alle 15-vuotias, realisoituu siitä huolimatta korvausvastuu, vaikka ei rikosoikeudellisesti joudukaan vastaamaan teostaan, Harri Aaltonen toteaa.

– Korvausvastuun lisäksi tulevat kyseeseen sosiaalitoimen toimenpiteet. Korvausvastuu voi olla miljoonia euroja, joten tulevaisuuden näkymät tuolloin ovat ankeat.

