Viranomainen kielsi ”kasvilihan”, yritykselle jättivahingot

Pouttu määrättiin muuttamaan kasvistuotteiden nimiä.

Pouttu kertoo Facebookissa Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon määränneen yrityksen lopettamaan kasviliha- ja burgerpihvi-sanojen käytön markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa ja yrityksen verkkosivuilla.

– Siihen loppui kasvilihan tarina, Poutun toimitusjohtaja Mikko Karell kirjoittaa Muu-tuotteiden Facebook-sivulla.

Pouttu joutuu lisäksi vaihtamaan Muu Burgerpihvin ja Muu Kasvilihapullien nimet ja uusimaan kaikki pakkaukset tammikuun alkuun mennessä.

– Käytämme pannaan joutuneita sanoja burgerpihvi, kasviliha ja kasvilihapulla nyt siis tässä kirjoituksessa toistaiseksi viimeistä kertaa.

Yhtiön mukaan kaikki alkoi siitä, että ”joku veti Muusta herneen nenäänsä”. Yhtiö sanoo vastanneensa asiallisesta ja saaneensa takaisin päätöksen, joka on ”pöyristyttävä, epäoikeudenmukainen ja maalaisjärjen vastainen”.

Mikko Karell tiivistää päätöksen seuraavasti:

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto määrää Pouttu Oy:ttä:

1. Muuttamaan tuotteiden “Muu Burgerpihvi” ja “Muu Kasvilihapulla” markkinoinnin siten, että niiden markkinoinnissa ei käytetä harhaanjohtavaa kasviliha-sanaa tai muita kasviperäiseen lihaan viittaavia ilmaisuja.

2. Muuttamaan tuotteen “Muu Burgerpihvi” markkinointinimen markkinoinnissa ja pakkauksissa siten, että nimi ei johda millään kielellä kuluttajaa harhaan, esimerkiksi siten, että nimestä käy selkeästi esille, että kyseessä on kasvistuote.

3. Muuttamaan tuotteen “Muu Kasvilihapulla” markkinointinimen markkinoinnissa ja pakkauksissa siten, että nimi ei viittaa millään kielellä lihaan, koska kyseinen tuote on täysin kasvipohjainen.

Facebook-päivityksessä ihmetellään, kuinka Suomessa voi olla samaan aikaan myynnissä vastaavia tuotteita, joissa käytetään vastaavia ilmauksia. Yritys nostaa esiin vaikkapa Beyond Meat ja Beyond Burger -tuotteet sekä Verso Foodin Härkispihvin.

– Se on ihan vastaava kuin Muu Burgerpihvi, mutta viranomaisten mukaan Härkispihvi on ok, Muu Burgerpihvi ei. Me täällä Kannuksessa emme oikein ymmärrä eroa, Karell kirjoittaa.

Satojen tuhansien kulut

Poutun toimitusjohtajan mukaan viranomaispäätöksessä kiinnitettiin erityistä huomiota kasviliha-sanaan.

– Tuotteen nimihän on siis Muu. Sen allekirjoituksena on ollut Kuin lihaa ja määritelmänä ensiluokkaista kasvilihaa. Miksi sitten käytämme sanaa kasviliha? Siksi, että Muu on jotain muuta kuin lihaa, mutta maistuu silti lihalta. Myös sen olomuoto on samanlainen kuin lihatuotteiden. Meistä sana kasviliha kuvaa parhaiten tuotteen ominaisuuksia ja makua. Onhan sitä olemassa hedelmälihaakin, jolla ei ole mitään tekemistä lihan kanssa, Mikko Karell vastaa.

Hän tunnustetaa, että sana on kopioitu täysin ulkomailta. Yhtiön mukaan englanninkielinen plant-based meat on eniten ja yleisesti käytetty vastine ”kasvilihalle”. Esimerkiksi Saksassa puhutaan Karellin mukaan vegetarische fleischista ja Ruotsissa växt köttistä. Myös kasvislihapulla -sanaa käytetään yrityksen mukaan Euroopan markkinoilla monissa tuotemerkeissä.

Viranomaisen päätöksessä vaadittua aikataulua kuvataan liki mahdottomaksi ja määräysten toimeenpanon kerrotaan aiheuttavan noin 500 000 euron vahingot yhtiölle.

– Kannuslaiselle elintarvikeyritykselle se on todella paljon. Eikä ihan kaikkia kustannuksia voi edes laskea tarkasti. Pouttu Muu -perheen tuotteita on tullut markkinoille vasta kaksi kaikkiaan neljästätoista suunnitellusta. Päätös hidastaa nyt seuraavien tulemista. Samaan aikaan kasvipohjaisten lihankorvikkeiden markkina kasvaa Suomessa ja maailmalla huimaavaa vauhtia.

Poutun Mikko Karell kertoo, ettei yritys aio luovuttaa.

– Tässä on myyty jo 80 vuotta lihaa ja nyt kun haluamme tehdä kasvipohjaisia tuotteita niin meitä syytetään lihansyöjien harhauttamisesta. Onhan se nyt hitto! Teimme viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen ja olemme tarvittaessa valmiita hakemaan valtiolta vahingonkorvauksia kaikista niistä vahingoista, joita meille on aiheutunut Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon perusteettomista määräyksistä ja kielloista. Mutta nyt tilanne on tämä ja sillä mennään.