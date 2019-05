Viranomainen iski huippuginin kimppuun, koska verkkosivut näkyvät Suomessa

Valvira vaatii yritystä piilottamaan verkkosivut suomalaisilta.

Ilomantsilaisen Arctic Blue Ginin brändijohtaja Mikko Spoof on pöyristynyt alkoholin mainontaa valvovan Valviran ohjeistuksesta, jossa suomalaista menestysginiä vaaditaan piilottamaan verkkosivunsa suomalaisilta.

– Me saatiin juuri kirje Valviralta. Arctic Blue Gin’ia ei saa kuulemma markkinoida edes kansainvälisesti vedoten alkuperämaan lainsäädäntöön. Onko tosiaan niin, että Suomen ajama alkoholipolitiikka asettaa suomalaisuudesta hirveän taakan, eikä sitä saa kääntää kilpailueduksi, Spoof kysyy Facebookissa.

Hän on jakanut otteen Valviran kirjeestä. Siinä todetaan seuraavaa:

”Verkkosivulla Arctic Blue Giniä mainostetaan mm. englanninkielisillä tyyliltään mainonnallisilla teksteillä ja kuvilla. Verkkosivuilla kerrotaan tuotteesta esimerkiksi seuraavasti: Opening a bottle of Arctic Blue is like walking through a wild bilberry forest in the morning dew. Sivustolla kerrotaan lisäksi tuotteen voittamista palkinnoista.”

Valviran mukaan yrityksen nettisivut katsotaan kielletyksi markkinoinniksi, joten niiden näkyminen suomalaisille pitäisi estää.

”Alkuperämaaperiaatteen mukaan merkitystä ei lähtökohtaisesti ole sillä, kohdistuuko internetissä toteutettu alkoholijuomien mainonta Suomessa asuviin henkilöihin vai ei.”

”Yhtiön on siten noudatettava Suomen lainsäädäntöä internetissä toteutetun mainonnan ja markkinoinnin osalta.

Valviran näkemyksen mukaan tekniset estot, esimerkiksi geoblokkaus, voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sitä, kohdistuuko mainonta tiettyyn maahan, esimerkiksi Suomeen.”

Arctic Blue Gin on voittanut lukuisia kansainvälisesti arvostettuja palkintoja. Yritys onkin markkinoinut netissä ja sosiaalisessa mediassa tuotteitaan englannin kielellä. Spoofin mukaan viimeisin kampanja kampanja kohdistui käytännössä kokonaan Suomen ulkopuolelle.

– Emmehän me voi kieltää Suomen mediaa kertomasta meidän toiminnasta taikka palkinnoista, joita olemme saaneet.

Spoofin päivitys on saanut valtavasti kommentteja. Keskusteluun on osallistunut myös Mikael Karttunen Altialta.

– Olemme oman lakiosastomme kanssa tätä samaa asiaa käännelleet ja väännelleet jo vaikka kuinka pitkään. Käytännössä tämä liittyy nyt oikeasti siihen, että Valvira pyrkii tähän vedoten estämään markkinoinnin netissä niin, että suomalaisilla olisi mahdollisuus päästä markkinointia näkemään, Karttunen kirjoittaa.

– Tehkää nettisivuillenne esto suomalaisista IP-osoitteista ja homma on sillä klar. Ei niitä vastaan ole mitään järkeä lähteä tappelemaan. Menee ikä, terveys, rahat ja järki, hän neuvoo.

