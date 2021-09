Viranomainen: Älä maksa Fi-Nergy Voiman karhuamaa laskua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman entisten asiakkaiden kannattaa edelleen olla valppaana.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n mukaan monet yhtiön entisistä asiakkaista ovat saaneet aiheettomia perintäkirjeitä, vaikka he olisivat jo aiemmin kiistäneet laskut ja reklamoineet niistä.

KKV kertoi viime viikolla, että sähköyhtiö 365 Hankinta on lähettänyt aiheettomia laskuja, joita ei pidä maksaa. Syyskuun aikana on käynyt ilmi myös, että Fi-Nergy Voiman entisille asiakkaille on lähetetty aiheettomia perintäkirjeitä.

Molempien yhtiöiden sähköntoimitukset asiakkaille keskeytyivät kesäkuussa tasevastaavan puuttumisen vuoksi ja asiakkaat siirtyivät muiden sähkönmyyjien asiakkaiksi.

Fi-Nergy Voiman entiset asiakkaat ovat saaneet perintätoimistolta syyskuun aikana laskuja, joissa otsikkona on ”Selvityspyyntö puuttuvasta suorituksesta”. Kuluttajat kertovat jo aiemmin kiistäneensä maksuvelvollisuutensa ja reklamoineensa laskuista Fi-Nergy Voimalle. Perintälain mukaan kirjeperintää ei saa jatkaa, jos velallinen on kiistänyt maksuvelvollisuutensa asiallisin perustein.

Osalla perintäkirjeen saaneista kuluttajista sähkösopimus Fi-Nergyn Voiman kanssa on päättynyt jo vuoden 2020 lopulla tai vuoden 2021 alkupuolella. Kirjeissä väitetään kuitenkin virheellisesti, että Fi-Nergy Voima olisi toimittanut asiakkaalle sähköä 10.6.2021 saakka, eli siihen asti, kun yhtiön sähköntoimitukset keskeytyivät.

Osa Fi-Nergy Voiman entisistä asiakkaista on kertonut saaneensa perintäkirjeen myös 10.6.2021 jälkeiseen aikaan kohdistuneesta ennakkolaskutuksesta, esimerkiksi elo-syyskuun 2021 ajalta. Kuluttajaviranomaisen mukaan tällainen perintä on täysin perusteetonta, sillä se kohdistuu aikaan, jolloin Fi-Nergy Voima ei ole voinut enää toimittaa sähköä.

Perintäkirjeitä on lähettänyt PS Perintä Oy -niminen perintätoimisto. Kuluttaja-asiamies on ollut yhteydessä PS Perintään ja yritys on kertonut selvittävänsä asiaa.

Fi-Nergy Voiman laskuja ei pidä maksaa. Laskusta on syytä reklamoida perintäyhtiön asiakaspalveluun ja jos laskujen perintä jatkuu, voi tarvittaessa olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan.

Fi-Nergy Voima keräsi laskutuksessaan ennakkomaksuja, jolloin sähkösopimusten päätyttyä yhtiön olisi pitänyt toimittaa asiakkaalle loppulasku ja palauttaa ylimääräiset maksut. Monilla kuluttajilla on Fi-Nergy Voimalta useiden satojen eurojen saatavia. Kuluttajat ovat reklamoineet saatavistaan Fi-Nergy Voimalle, mutta yhtiö ei ole palauttanut rahoja.