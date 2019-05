KL: Viranomainen ajoi pienpanimon ahtaalle – ”ei mitään mahdollisuutta”

Viranomaisten eriävät tulkinnat panimoiden suoramyynnistä asettivat pienpanimon vaikeaan asemaan.

Tuusulalaisen Maku Brewing -panimon perustaja Jussi Tamminen yllättyi täysin, kun Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen (AVI) uhkasi panimoa niin sanotun kioskiluvan peruuttamisella, jos se aloittaa jakeluyhteistyön toisen pienpanimon kanssa. Kioski tarkoittaa panimon suoramyyntiä panimosta kuluttajille.

– Se on meidän tärkein myyntikanavamme, eikä meillä ole oikeastaan mitään mahdollisuutta luopua siitä, Tamminen sanoo Kauppalehdelle.

Maku Brewing oli varmistanut etukäteen verottajalta, joka puolestaan totesi kyseessä olevan jakeluyhteistyön olevan sallittua.

Pien- ja käsityöläispanimoiksi tulkitaan panimot, jotka tuottavat olutta enintään 500 000 litraa vuodessa. Maku Brewingin vuosituotanto on noin 200 000 litraa.

Alkoholiverolain 9 pykälä sallii pienpanimoiden välisen yhteistyön, jos yhteistyö ei aiheuta oikeudellista ja taloudellista riippuvuussuhdetta panimoiden välille. Tällaista yhteistyötä ovat oluen valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankinta sekä oluen pakkaaminen, markkinointi ja jakelu.

Rajoitteena on vain se, että yhteistyötä tekevät panimot saavat tuottaa kalenterivuoden aikana olutta yhteensä enintään 15 miljoonaa litraa. Maku Brewing ei ole lähelläkään tällaisia tuotantomääriä.

– Kysyimme jakeluyhteistyöstä verottajan kannan ennakkoon, jotta saimme varmuuden siitä, että tällainen jakeluyhteistyö on sallittua ja mahdollista. Vastaukseksi tuli, että kaikki on ok, ja yhteistyö on mahdollista tuon pykälän perusteella, Tamminen toteaa.

Siksi AVI:n uhkaus tuli puun takaa.

Alkoholilain 17 pykälässä säädetään käsityöläispanimon vähittäismyyntiluvasta panimon yhteydessä olevaan myyntitilaan. Vähittäismyynti on sallittua, jos panimon tuotantomäärä jää alle 500 000 litraan vuodessa ja vähittäismyyntiluvasta päättää aluehallintovirasto.

– Silti ei tullut mielenkään, että AVI laskee tuon puolen miljoonan litran rajan siten, että pelkästään oluen yhteisen jakelun perusteella kummankin panimon kaikki tuotanto lasketaan yhteen, jolla sitten perustellaan kioskiluvan menetystä. Eihän tämä jakeluyhteistyö olisi koskenut edes kaikkea oluttuotantoa, vaan vain osaa siitä, Tamminen sanoo.

Tammisen mukaan viranomainen kohtelee kaikkein pienimpiä pienpanimoita todella epäreilusti. Maku Brewing on nyt vaikeassa asemassa.

– Tämä hankaloittaa oleellisesti ja selvästi liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista.

Hallinto-oikeuteen valittaminen AVI:n päätöksestä ei myöskään onnistu.

– Olemme pohtineet tätäkin asiaa. Ongelma on vain se, että viranomaisen täytyy tehdä ensin päätös, josta voi tehdä valituksen.

– Meidän täytyisi siis aloittaa jakeluyhteistyö, jonka seurauksena menettäisimme kioskiluvan. Hallinto-oikeudessa asiaa käsiteltäisiin ehkä 1–2 vuotta, jona aikana meidän tärkein myyntikanavamme olisi poissa käytöstä. Ei ole oikein mitään mahdollisuutta tehdä valitusta. Jakeluyhteistyöhanke täytyy vain unohtaa ja odottaa, josko saisimme asiassa uuden tulkinnan, Tamminen sanoo.