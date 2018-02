Viralliseen satelliittien luetteloon lisättiin yksi Tesla Roadster

USA:n ilmavoimien avaruuskeskus AF Space Command kertoo twiitissään, että he ovat lisänneet Tesla Roadsterin satelliittien luetteloon.

Teslan löytää esimerkiksi tästä avautuvalta satelliittien hakusivulta.

Myös avaruuushallinto Nasa on listannut Tesla Roasterin viralliseksi taivaankappaleeksi. Nasan tiedote kertoo, että autossa on mukana myös esimerkiksi tieteiskirjailija Isaac Asimovin Säätiö-kirjasarja.

Kyseessä on SpaceX-yrittäjä Elon Muskin Falcon Heavy -kantoraketin mukana kohti Marsia lähetetty Muskin loistoauto. Sen kuskin paikalla on Starman-nukke ja kojelaudassa lukee DON’T PANIC!.

Air Force Space Command totesi toisessa twiitissään, että kyseistä satelliittia saattoi seurata tutkilla ja teleskoopeilla, kun se oli maan kiertoradalla.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU

The Tesla Roadster, now in solar orbit, has been officially logged as a celestial object by NASA:https://t.co/bDz2zFWdIc pic.twitter.com/CEVjBZXeKH

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) February 8, 2018