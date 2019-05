Vinkkejä vähennysten tekoon veroilmoituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos veroilmoitukseen pitää tehdä muutoksia, osan palkansaajista ja eläkeläisistä on toimittava viimeistään tiistaina.

Verohallinto suosittelee tekemään täydennykset sähköisesti OmaVero-palvelussa. Palkansaajien ja eläkeläisten veroilmoituksen määräpäivät on jaettu kolmeen päivään. Esitäytetyltä veroilmoitukselta tai OmaVerosta näkee, onko oma palautuspäivä 7.5., 14.5. vai 21.5.

Verohallinto on lähettänyt huhtikuun aikana 4,9 miljoonalle suomalaiselle esitäytetyn veroilmoituksen. Suurimmalla osalla tiedot veroilmoituksella ovat valmiiksi oikein, eikä heidän tarvitse tehdä korjauksia. Viime vuonna esitäytettyä veroilmoitusta täydensi 1,45 miljoonaa suomalaista. 61 prosenttia heistä teki täydennykset verkossa.

Apua veroilmoituksen täydentämiseen saa Verohallinnon chatistä. Chat palvelee arkisin 21.5. asti kello 9-19. Myös vero.fi:ssä on kattavat ohjeet veroilmoituksen täydentämiseen, muun muassa yleisimpiin vähennyksiin liittyvät ohjeet.

Veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen hoituu kätevimmin OmaVerossa (vero.fi/omavero), jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vinkkejä vähennysten tekoon

Matkakuluvähennys

Voit vähentää verotuksessa asunnon ja työpaikan väliset matkakulut. Jos kulut vuodessa ylittävät omavastuuosuuden 750 euroa, hae matkakuluista vähennystä. Jos kulut jäävät tuon summan alle, ei kuluja kannata ilmoittaa. Omavastuun jälkeen matkakuluja saa vähentää enintään 7 000 euroa eli maksimivähennyksen saat, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 7 750 euroa. Ilmoita matkakulut aina kokonaan, eli älä vähennä omavastuuosuutta itse.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voit saada kotitaloustyöstä tai hoiva- ja hoitotyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa per henkilö vuodessa. Vähennyksen omavastuu on sata euroa.

Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimiskuluilla tarkoitetaan kuluja, jotka aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi työhuone, omat työkalut ja ammattikirjallisuus. Tulonhankkimiskulut vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Vähennyksen omavastuu on 750 euroa. Jos sinulla on palkkatuloa, saat automaattisesti 750 euron vähennyksen. Jos tulonhankkimiskulut ylittävät 750 euroa, ilmoita kulut veroilmoituksellasi vähentämättä omavastuuosuutta.

Vuokratulosta ja niihin liittyvät mahdolliset vähennykset

Asunnon vuokratulot ovat veronalaista tuloa. Tämä koskee myös lyhytaikaista vuokraustoimintaa, esimerkiksi asunnon vuokraamista Airbnb:n tai muun alustan kautta. Tuloista voit vähentää vuokraamisesta aiheutuneet kulut.