Vinkkejä pk-yrityksille – näin hiilipäästöjä ehkäistään

Uusi opas auttaa yrityksiä hahmottamaan, miten hiilipäästöjä syntyy.

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja sillä on nopea aikataulu.

– Tämä asettaa eri toimialat haasteelliseen tilanteeseen ja vaatii myös suomalaisilta yrityksiltä panostuksia ilmastotoimiin. Yritysten tulee ymmärtää yhä paremmin oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa yhteiskunnallisiin reunaehtoihin. Poliittisten päätösten lisäksi kuluttajat ja alihankkijat vaativat yhä enemmän tietoa muun muassa tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjäljestä, kertovat Seinäjoen ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Risto Lauhanen ja asiantuntija Kari Laasasenaho tiedotteessa.

Lauhanen, Laasasenaho ja Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Eija Lähteenmäki ovat toimittaneet pk-yrityksille suunnatun oppaan hiilineutraaliustavoitteiden tukemiseksi.

Hiilineutraali yritys: Opas päästöjen vähentämiseen kustannustehokkaasti pk-yrityksissä –julkaisu on kirjoitettu osana Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen rahoittama hanke. Julkaisua ovat olleet kirjoittamassa viistoista asiantuntijaa kahdeksasta eri ammattikorkeakoulusta.

Opas auttaa yrityksiä hahmottamaan, miten hiilipäästöjä syntyy sekä miten niitä voidaan ehkäistä. Opas kuvailee myös hiilijalanjälkilaskennan perusteet.

– Hiilineutraaliuteen liittyvä osaamistarve on huomattu erityisesti Etelä-Pohjanmaalla, jossa on erityisen paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset). Päästövähennysten tekeminen on prosessi, johon yritykset kaipaavat tukea, sillä pk-yrityksiltä puuttuvat suurten yritysten kehittämisresurssit. Ideana on, että pk-yritykset voivat tunnistaa suurimmat päästölähteensä ja aloittaa oppaan avulla koordinoituja päästövähennystoimia, Lauhanen ja Laasasenaho toteavat.

Lauhasen mukaan yritykset tekevät luonnollisesti omat päätöksensä toimista. Hän kuitenkin näkee kiertotalousajattelussa hyvän mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen.

– Tämä tarjoaa paikan pohtia, miten uusilla tuotteilla ja toimintamalleilla sekä rahoitusapparaateilla yritys saa lisää liiketoimintaa ja rahaa viivan alle. Tärkeää on tehdä aitoja toimia päästöjen vähentämiseksi eikä nojata esimerkiksi pelkkiin päästökaupan kompensaatioihin, Lauhanen sanoo.

Julkaisu ilmestyi verkkojulkaisuna SeAMKin tutkimusraportteja -sarjassa tammikuussa 2021.

Julkaisu voi toimia yritysoppaan lisäksi myös alan oppimateriaalina ja se tarjoaakin ammattikorkeakouluille aineistoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kiertotalouden opinnoissa.