Vinkit ostoa aikoville – näin valitset oikean tietokoneen

Asiantuntijan mukaan tärkeintä on määrittää käyttötarkoitus.

Kodintekniikkaketju Powerin tuotepäällikkö Juha Kortelainen kertoo, millä vinkeillä kouluun palaavat opiskelijat pärjäävät elektroniikkakaupoilla. Moni opiskelija hankkii kesäloman jälkeen uuden tietokoneen.

Kortelaisen mukaan tietokonekaupoilla on tärkeintä määrittää, mihin tarkoitukseen kone tulee.

– Mikäli konetta käytetään yksinomaan opiskeluun, voi pienempitehoinen kone riittää hyvin. Opiskelijat kuitenkin monesti käyttävät konetta moneen eri tarkoitukseen: suoratoistoihin, pelaamiseen tai kuvien ja videoiden editointiin, jolloin koneessa pitäisi olla jo enemmän tehoja, Kortelainen toteaa tiedotteessa.

Vinkit opiskelijan tietokoneen ostoon:

1. Näyttö ja kannettavuus

– Opiskelijan pitää kantaa konetta mukanaan paljon, joten se, että konetta on mukava kantaa on tärkeä piirre. Opiskelukäyttöön suositellaan 13’’-14’’ ja mielellään alle 1,5kg painavaa kannettavaa.

2. Akunkesto

– Akunkesto on tärkeä piirre, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Olisi hyvä, että valmistajan lupaama akunkesto kestäisi vähintään koulupäivän verran eli noin 8 tuntia. Todellinen akunkesto riippuu toki koneen käytöstä, eikä valmistajan ilmoittama kesto välttämättä pidä paikkaansa, mikäli koneella esimerkiksi pelataan tai editoidaan videoita.

3. Muisti ja kovalevy

– Tietokoneen suorituskyky ja käyttöikä kulkevat käsi kädessä. Siksi onkin hyvä kiinnittää huomiota etenkin keskusmuistiin ja tallennustilaan. Keskusmuistissa minimi on 4 Gt, mutta melkeinpä kannattaa panostaa 8 Gt -keskusmuistiin. Pienemmän kohdalla tehot laskevat nopeastikin, mikäli pitää esimerkiksi montaa eri sivua ja ohjelmaa samanaikaisesti päällä. Kovalevyistä SSD on paras vaihtoehto ja standardi. Tallennustilaa kannattaa olla niin, että tyhjää tilaa olisi jatkuvasti käytössä. Tällöin kone toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Peruskäyttöön riittää yleensä noin 128g tai 256g. Pelikäyttöön taas suositellaan 512g.

4. Prosessori

– Prosessori, eli suoritin, on tietokoneen keskeisimpiä komponentteja, ja se vaikuttaa koneen kaikkeen toimintaan. Peruskäytössä edullisemmallakin prosessorilla saa sujuvan käyttökokemuksen, mutta mikäli koneella pelataan tai muokataan kuvia tai videoita, tarvitaan tehokkaampaa prosessoria. Markkinoilla on käytännössä kahden valmistajan prosessoreita, Intelin ja AMD:n. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos koneella pelataan tai muokataan esim. videoita, Inteliltä kannattaa valita i5 -prosessori tai siitä ylöspäin, ja AMD:lta puolestaan Ryzen 5 tai siitä ylöspäin.

5. Näyttö

– Peruskäytössä (esim. opiskelussa) resoluutio on tärkein asia näytössä. Mikäli resoluutio on huono, voi näytön tarkkuus huonontua mitä enemmän ikkunoita ja ohjelmia on samanaikaisesti auki. Peruskäyttöön riittää kuitenkin hyvin standardi 1920×1080 -resoluutio. Pelikäytössä puolestaan kannattaa huomioida mm. näytön virkistystaajuus ja vasteaika. Virkistystaajuus kuvaa sitä, kuinka monta kuvaa sekunnissa näyttö pystyy toistamaan. Tänä päivänä pelaajat suosivat 144 Hz ja sitä korkeampia virkistystaajuuksia. Vasteaika puolestaan kertoo sen, kuinka nopeasti näyttö reagoi tietokoneelle annettuihin komentoihin. Pelikäytössä 1 ms vasteaika on tänä päivänä yleisin.

6. Lisäohjelmat

– Tietokoneeseen olisi aina tärkeää hankkia myös tietoturva. Kotimainen F-Secure on tällä hetkellä testivoittaja, jota myös Powerilla suositellaan asiakkaille, sillä se mm. käyttää tietokoneen omaa suorituskykyä kaikista vähiten. Sen lisäksi opiskelijan kannattaa tarkistaa omasta opinahjostaan, mikäli Office-paketti on ostettava erikseen.

Windows-pohjainen kone

Lukiolaisen käyttöön tietokoneita ostettaessa Kortelainen kertoo, ettei pysty suosittelemaan muuta kuin Windows-pohjaista konetta, koska muut käyttöjärjestelmät eivät ole yhteensopivia lukiossa käytettävän Abitti-ohjelmiston kanssa.

– Toki myös Windows-pohjaisen tietokoneen kohdalla tulee selvittää erikseen, että kyseinen kone on yhteensopiva Abitin kanssa. Monien koneiden kohdalla lukee valmiiksi, että sitä voi käyttää ylioppilaskokeissa. Mikäli koneesta ei tätä leimaa kuitenkaan löydy, voidaan yhteensopivuutta testata myymälässä yhdessä myyjän kanssa.