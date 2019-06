Ville Tavio: PS-Nuorten syrjintä kuin kommunistiajan sortoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on järkyttynyt ministeriön päätöksestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus Perussuomalaisille Nuorille lakkautettiin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on järkyttynyt siitä, että ”valtaan päässyt vihervasemmistohallitus ja sen kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) ovat aloittaneet ennennäkemättömän poliittiseen mielipiteeseen perustuvan syrjinnän”.

Tavio pitää tuen perumisen syytä näennäisenä. Hänen mukaansa kyseessä on selvästi poliittinen syrjintä, ”kuin kommunistiajan sortoa”.

– Tällainen mielivalta ja Suomen suurimman oppositiopuolueen nuorisojärjestöön kohdistuva syrjintä on täysin tuomittavaa demokratian ja oikeusvaltion vastaisena. Vastaavaa on nähty tapahtuvan esimerkiksi Venäjällä oppositiossa oleviin nuorisojärjestöihin, jolloin myös valtamedian lehdistö on asettunut valtaapitävien puolelle, Tavio sanoo.