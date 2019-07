Ville Skinnari Ylelle: Suomi kantaa globaalia vastuuta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan hallitus valmistelee tiekarttaa kehitysavun nostamisesta 0,7 prosenttiin.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin mukaan Suomi haluaa kantaa kehitysyhteistyön kautta globaalia vastuuta.

– Suomi kantaa ja haluaa kantaa globaalia vastuuta. Siitä on kyse. Niin muutkin pohjoismaat tekevät. Muut pohjoismaat kantavat vastuuta vielä enemmän, jos katsotaan taloudellisia panostuksia, ministeri toteaa Ylen 8 minuuttia -keskusteluohjelmassa.

Ville Skinnarin mukaan hallitus tulee lisäämään kehitysyhteistyöhön euromääräisiä panostuksia jo ensi vuonna. Muun muassa kansalaisjärjestöjen määrärahoja aiotaan lisätä.

– Me haluamme, että se hyvä työ, mitä Suomessa on ja mitä me osaamme maailmalla kansalaisjärjestöjen kanssa, niin sitä kehitetään edelleen. Mutta samalla sinne tulee myös uusia resursseja, Skinnari sanoo.

Skinnarin mukaan hallitus tavoittelee, että Suomi nostaisi pitkällä aikavälillä kehitysavun 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vielä tällä hallituskaudella tavoitteeseen ei kuitenkaan päästä.

– Teemme tiekartan siitä, miten tavoitteeseen päästään pitkällä aikavälillä, Skinnari vahvistaa.

Tuoreen ministerin mukaan on tärkeää, että kehitysyhteistyötä tehtäisiin mahdollisimman vaikuttavasti.

– Panostamme naisiin, lapsiin, nuoriin, tasa-arvoon ja oikeastaan meille tärkeisiin arvoihin. Nämä ovat Suomelle tärkeitä, Skinnari sanoo.