Ville Skinnari: Veikkauksen palkankorotukset näyttävät pahalta

SDP:n kansanedustaja syyttää pääministeriä johtajuuden puutteesta.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari arvostelee valtionyhtiö Veikkauksen johtajien palkankorotuksia. Hänen mukaansa valtionyhtiön johdon palkkakehitys herättää ihmetystä aikana, jolloin ihmisten palkkoja ja lomarahoja on leikattu.

Valtionyhtiöiden johtajien palkoista uutisoi tänään Taloussanomat.

– Kyllähän Veikkauspomojen suuret palkankorotukset näyttävät todella pahalta. Viime vuosina Sipilän hallitus on heikentänyt suomalaisten toimeentuloa. Julkisen puolen pieni- ja keskipalkkaisilta työntekijöiltä on leikattu palkkoja ja lomarahoja. Ja samaan aikaan valtionyhtiön johto saa 12 prosentin korotukset. Tästä on kohtuus ja tolkku kaukana, Ville Skinnari sanoo tiedotteessaan.

Skinnari arvostelee pääministeri Juha Sipilää (kesk.) saamattomuudesta ja johtajuuden puutteesta.

– Pääministeriltä on kuulunut toivotaan toivotaan -puhetta, mutta tekoja ei näy. Pieni- ja keskituloisten palkkoja Sipilä on halunnut leikata, mutta suurituloisille on annettu veronalennuksia ja pelkkä vetoomus leikata palkkojaan. Sipilä on puhunut yhteisistä talkoista, mutta suuripalkkaisia johtajia ne eivät kosketa.

– Johtajuus on hukassa ja se näkyy siinä, että julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat, Skinnari sanoo.