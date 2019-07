Ville Skinnari: Suomi tukee Afrikan integraatiota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin mukaan tavoite on osa tulevaa Afrikka-strategiaa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnarin (sd.) mukaan Suomi tukee Afrikan taloudellista integraatiota ja vapaakauppaa.

Skinnari pitää tärkeänä, että Suomi puolustaa kauppakiistojen aikakautena ”monenkeskistä, yhteisiin sääntöihin perustuvaa kauppajärjestelmää”.

– Köyhät kehitysmaat ovat kasvavan protektionismin suurimpia häviäjiä, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari painotti puheessaan Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa Genevessä keskiviikkona.

– Heikompien valtioiden tukeminen avoimen ulkomaankaupan hyödyntämiseksi on Aid for Trade -aloitteen sydämessä. Kaupalla on tärkeä rooli kehitysmaiden omaehtoisen talouskasvun ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, Skinnari sanoi tiedotteensa mukaan.

Skinnari nosti esiin myönteisenä esimerkkinä vastikään perustetun Afrikan mantereenlaajuisen vapaakauppa-alueen. Kauppapoliittiset kysymykset ja Afrikan taloudellisen integraation tukeminen ovat ministerin mukaan keskeisessä osassa myös Suomen tulevassa Afrikka-strategiassa.