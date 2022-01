Ville Niinistö: Vihreissä on käännytty sisään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden entinen puheenjohtaja kaipaa laveampaa kärkeä.

Aluevaalien tulos oli iso pettymys vihreille. Puolue sai 7,4 prosenttia äänistä ja sen kannatus laski kuntavaaleista noin kolme prosenttiyksikköä.

Yksi lisävaikeus puolueelle oli, että vaaleja ei järjestetty Helsingissä, jossa vihreät on ollut toiseksi suurin puolue kokoomuksen jälkeen.

Europarlamentaarikko ja vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo, että puolueen tulos aluevaaleissa oli huono.

Ville Niinistön mukaan yksi syy heikolle tulokselle on se, että puolue on kääntynyt sisäänpäin. Niinistön mukaan vihreiden on nyt löydettävä uudestaan puolueen “arvojen lavea kärki”.

– Suureksi puolueeksi kasvamista tehtiin laventamalla teemoja ja johtajuutta laajasti kaikkien suomalaisten hyväksi. Se oli velvoittava tavoite, jossa puolueen piti avautua. Nyt kavennuttu, käännytty sisään, Ville Niinistö toteaa Twitterissä.

Niinistön mukaan hallitusvastuu on ollut vihreille raskasta ja kuluttavaa. Puolueen oman viestin saaminen esille on ollut Niinistön mukaan vaikeaa.

– Siinä helposti käperrytään ja ajetaan omia viestejä koko ajan kapeammasta kärjestä kapeammalla yleisölle, jotta edes jotenkin erotutaan, Niinistö kirjoittaa.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisena toimiva kansanedustaja Iiris Suomela myöntää, että vaalit olivat puolueelle vaikeat ja tulos selkeä tappio.

– Paljon on vielä tehtävää, jotta tästä noustaan, Suomela toteaa Twitterissä.

Puolueen puheenjohtajan, vanhempainvapaalla olevan Maria Ohisalon mukaan tulos oli toivottua heikompi.

– Puolueena meillä on mietittävää toivottua heikommasta tuloksesta. Uusissa aluevaltuustoissa meillä on näytön paikka, Ohisalo twiittaa.

Ympäristö- ja ilmastoministerin Emma Karin mukaan oli tiedossa, että aluevaalit voivat olla vihreille vaikeat.

– Puolueessa on selkeytettävä linjaa ja löydettävä keinot lunastaa suomalaisten luottamus, Kari kirjoittaa Twitterissä.

