Ville Niinistö: Vihreiden valtavirta on keskustavasemmisto

Vihreiden entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö asemoi tviittiketjussaan vihreitä suhteessa sinivihreisiin liberaaleihin, kuten kokoomuksenkin osalta on tehty.

Helsingin Sanomat julkaisi tänään torstaina keskustelua herättäneen jutun kokoomuksen sisäisestä selvityksestä, jonka mukaan kokoomus käy tärkeimmän kamppailun äänestäjistä perussuomalaisten kanssa. Vihreiden kanssa merkittävä kilpa käydään Helsingissä ja joiltain osin muutamissa suurissa kaupungeissa.

– Vihreiden valtavirta on rehellisesti sanottuna keskustavasemmistolaista: olemme hyvinvointivaltiomyönteisiä ja näemme kattavat turvaverkot tasa-arvon, ja siten myös yksilönvapauksien, edellytyksinä, Ville Niinistö kirjoittaa Twitterissä talouspolitiikasta.

Hänen mielestään sosiaaliliberaali sinivihreä mahtuu silti viitekehykseen.

Niinistön mukaan eniten eroja suhteessa kokoomukseen voi olla makrotalouspolitiikassaa.

– Vihreiden valtavirta on keynesiläistä, koska näemme valtion tehtävän laajemmin hyvinvoinnin ylläpitäjänä, tasa-arvoisten palvelujen turvaajana ja kestävän talouden investoijana. Vakaa toimintaympäristö toisaalta myös yritysten etu, Niinistö toteaa.

Mikrotaloudessa eli hyvinvointipalvelujen ulkopuolella vihreiden linja on Niinistön mukaan varsin sinivihreä.

– Vihreät on selvästi markkinatalous- ja yrittäjämyönteisiä verrattuna perinteiseen vasemmistoon. Ymmärrämme freelancereita, prekariaattia. Valtion ei tarvitse omistaa kaikkea vaan säännellä reilusti, Niinistö kirjoittaa.

Niinistön johtopäätös on, että jos sinivihreälle liberaalille kestävä talous ja luonto, ihmisoikeudet, kansainvälisyys, sivistys tasa-arvona sekä yrittäjyysmyönteisyys ovat tärkeitä, mutta makrotalouspolitiikan oikeistolaisuus ei ole tärkeää, hän sopii erittäin hyvin vihreisiin.

Niinistön mukaan olennaista vihreät valitsevalle sinivihreälle liberaalille on, että vihreät on ”luotettavasti arvoliberaali ja ihmisoikeusmyönteinen puolue”.

– Tämä on erityisesti suurissa kaupungeissa tulevaisuuden suunta: myönteisyys eri seksuaali- ja sukupuoli-identiteetteihin on myös luovuutta talouteen, Niinistö näkee.

Vihreät valitsevalle sinivihreälle liberaalille olennaista on, että vihreät on luotettavasti arvoliberaali ja ihmisoikeusmyönteinen puolue. Tämä erit suurissa kaupungeissa tulevaisuuden suunta: myönteisyys eri seksuaali- ja sukupuoli-identiteetteihin on myös luovuutta talouteen.

— Ville Niinistö (@VilleNiinisto) January 14, 2021