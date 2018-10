Ville Niinistö: Vielä ei ole oikea hetki miettiä puheenjohtajuutta

Vihreät valitsevat Touko Aallon tilalle uuden puheenjohtajan reilun viikon kuluttua.

Vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö kertoo, että puolueen eduskuntaryhmä sai kuulla eilen illalla sairauslomalla olevalta puheenjohtajalta Touko Aallolta tämän päätöksestä väistyä puheenjohtajan tehtävästä.

– Saimme eilen eduskuntaryhmänä tietää Touko Aallolta, että hän luopuu puheenjohtajan tehtävästä. Se oli aika rankka ja liikuttava hetki. Siinä oli paljon kosteita silmiä kansanedustajilla, Ville Niinistö kertoi tiedotusvälineille eduskunnassa.

Niinistö toteaa, että masennus on vakava sairaus.

– Olemme nähneet, missä kunnossa ystävämme on ollut ja luulen, että nyt tärkeintä on se, että me annamme kaiken tuen Toukolle hänen päätöksessään. Minusta on rohkea päätös, että hän puhuu tästä ääneen ja ottaa nyt sen tilan, mitä hän tarvitsee toipumiselle. Tänään minusta oikea ratkaisu on, että kaikki kunnioittavat sitä, Niinistö sanoi.

Nyt testataan joukkuehenkeä

Seuraavaksi Niinistön mielestä puolueessa pitää kokoontua yhteen.

– Porukan pitää yhdistyä tukemaan Aaltoa ja miettimään yhdessä, mitä tehdään seuraavaksi.

Niinistö ei ota kantaa siihen, olisiko hän itse käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi.

– Minusta ei ole oikea hetki miettiä sitä vielä. En ole miettinyt sitä, Niinistö vastasi.

Puoluesihteeri Lasse Miettinen ja puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg kertoivat tänään tiedotustilaisuudessa, että vihreiden puoluevaltuuskunta valitsee uuden puheenjohtajan 3. marraskuuta.

Valittu henkilö hoitaa tehtävää ensi kesänä pidettävään puoluekokoukseen asti, jolloin puolueelle valitaan puheenjohtaja kaksivuotiseksi kaudeksi.

– Me olemme vakavan asian äärellä ja puolueen pitää yhdessä nyt kantaa vastuuta. Tämä on se, missä testataan joukkuehenkeä, Niinistö sanoi.