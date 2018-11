Ville Niinistö vastaa Juha Sipilälle: Typerintä pitkään aikaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä pääministerin puhe oli populistista vastakkainasettelua.

Vihreiden kansanedustaja, ex-puheenjohtaja Ville Niinistö hämmästelee Twitterissä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puheita ”vapaavuorelais-punavihreästä kaupunkipolitiikasta”.

– Ajatelkaa, että Suomella on oikeasti pääministeri, jonka mielestä on hyvä idea hyökätä suurten kaupunkien kehittämistä vastaan kampanjapuheessaan. Siis taloutemme vetureita vastaan! Tällainen keksitty vastakkainasettelu on typerintä pitkään aikaan. Taattua kepulaista populismia, Niinistö twiittaa.

Pääministeri Sipilä kertoi puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään puheessaan, että keskusta on ”poliittinen vastavoima heille, jotka ajattelevat, että ainoa oikea on asua kerrostalon radan varressa”.

– Emme hyväksy vastustajiemme pyrkimystä etäännyttää suomalaiset tavasta elää keskellä luontoa ja luonnon kanssa. Lähipuistot, rannat ja metsät ovat tärkeä henkireikä myös kaupunkilaisille. Niitä ei saa uhrata vapaavuorelais-punavihreän kaupunkipolitiikan alttarille, Sipilä sanoi.

