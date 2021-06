Ville Niinistö: Varaan oikeuden arvostella hallitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden ex-puheenjohtaja katsoo, että hän voi moittia hallitusta, vaikka vihreät onkin siinä mukana.

EU-parlamentaarikko ja vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö (vihr.) sanoo, että vaikka hän suhtautuu hallitukseen sinänsä myönteisesti, hän myös arvostelee tarvittaessa sen toimintaa.

– Varaan oikeuden kritisoida myös hallitusta, vaikka sitä sympatisoin, hän kirjoittaa Facebookissa.

Aamulehti totesi tiistaina pääkirjoituksessaan, että Niinistön tapa ”lytätä” hallituspolitiikka vaikeuttaa vihreiden johtamista. Puolueen nykyinen puheenjohtaja on sisäministeri Maria Ohisalo.

– Puolueen johtaminen on hankalaa, jos nurkan takaa huudellaan. Yleensä väistyneet puheenjohtajat osaavat olla hiljaa, ainakin julkisuudessa, Aamulehti kirjoittaa.

Niinistö ihmettelee lehden tulkintaa.

– Aamulehden pääkirjoituksen mielestä minun pitäisi pitää pääni kiinni Suomen hallituksen toimista, koska – se on puolueen etu? Tämä on erikoinen tulkinta. En kommentoi hallituksen päätöksiä vihreiden ex-puheenjohtajana vaan suomalaisten valitsemana meppinä, joka vastaa ryhmässään muun muuassa tutkimus- ja metsäpolitiikasta. Se on työtäni.

Niinistö katsoo, että hallitus pyrkii ”räikeästi” toimimaan EU:ssa luontoarvoja vastaan. Hänen mukaansa hallitus esimerkiksi lobbasi EU-maatalousneuvotteluissa sellaista politiikkaa, joka vaikeuttaa ilmastotoimia.

Niinistö on aiemminkin arvostellut hallituksen luontoa koskevia linjauksia. Viime keväänä pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi EU-komissiota poistamaan niin sanotusta taksonomia-esityksestä termin luonnonläheinen metsänhoito (close-to-nature forestry). Suomessa tulkitaan usein, että termi tarkoittaa metsien jatkuvaa kasvatusta.

Niinistö katsoi tuolloin, että Marinin pyyntö oli ”käsittämätön temppu”. Hän sanoo, ettei hän jatkossakaan vaikene tällaisista asioista.

– En usko sellaiseen puheeseen, että hallituspuolueille olisi haitallista kriittinen keskustelu hallituksen linjasta.