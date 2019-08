Ville Niinistö vaatii Mercosur-sopimusta jäihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ville Niinistön mukaan EU:n on vaadittava Brasiliaa lopettamaan sademetsien tuhoaminen.

Euroopan unionin on kannettava vastuunsa ja vaadittava Brasiliaa lopettamaan sademetsien tuhoaminen, europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) vaatii. Hän toteaa, että muutoin Mercosur-vapaakauppasopimusta ei voi hyväksyä.

– Metsäpalojen vaikutukset eivät kosketa vain Brasiliaa. Koko maailman on nyt käännettävä katseensa Brasiliaan ja luotava painetta Amazonin tuhon lopettamiseen. Norja ja Saksa ovat jo ryhtyneet toimiin. EU:n puheenjohtajamaana Suomen pitäisi ajaa tiukkaa linjaa koko EU:ssa, Niinistö sanoo.

Amazonin sademetsä on monille lajeille korvaamaton elinympäristö sekä maailman suurin yksittäinen maanpäällinen hiilivarasto. Niinistön mukaan sen polttaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta hallitsemattomasti.

– Brasilian äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro ei ole kiinnostunut ympäristötavoitteista tai ilmastonmuutoksen estämisestä. Amazonin metsien polttaminen on hänen kaudellaan päinvastoin lisääntynyt, Niinistö sanoo.

EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen edellytyksenä on, että osapuolet sitoutuvat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

– Suurena kauppakumppanina Euroopan unionilla on valtaa suhteessa Brasiliaan. Tästä on pidettävä kiinni ja EU:n on puututtava Bolsonaron sademetsiä tuhoavaan ja ilmastonmuutosta kiihdyttävään politiikkaan, Niinistö sanoo.