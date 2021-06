Ville Niinistö: vaalitappio on terveellinen muistutus vihreille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen puheenjohtaja sanoo, että neljä vuotta sitten puolue oli vielä todellinen vaihtoehto Suomelle.

EU-parlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) sanoo, että vihreiden pitää myöntää itselleen tappio kuntavaaleissa.

– Vihreät hävisi kuntavaalit. Se ei ole silti puolueen arvoille ja tavoitteille maailmanloppu. Pikemminkin se voi olla meille hyvin terveellinen ja tarpeellinen muistutus siitä miten voimme jälleen nostaa nämä arvot ja tavoitteet kaiken tekemisemme lähtökohdaksi, hän kirjoittaa blogissaan.

Niinistö katsoo, että viestinnän epäonnistuminen on yksi syy tappioon. Hän epäilee, että samalla kun omille kannattajille lähetetään viestiä onnistumisista, tullaan sulkeneeksi pois muita ryhmiä.

– Olisi tärkeä myös viestinnällään viestiä sitä, että me olemme olemassa suomalaisia ja näitä laajasti suomalaisten yhteistä hyvinvointia edistäviä tavoitteitamme varten.

Niinistö valittiin vaaleissa Turun kaupunginvaltuustoon. Hän sai Turun vihreistä ehdokkaista toiseksi eniten ääniä. Hän huomauttaa, että vihreille tärkeät ilmasto ja luonto eivät nousseet vaaliteemoiksi.

– Siitä meidän vihreiden on turha valittaa – tehtävämme on nostaa ne sinne. Jos media väittää puolueita ilmasto- ja luontotavoitteiltaan samanlaisiksi, on meidän tehtävämme haastaa niitä ja osoittaa erot sekä saavutuksemme äänestäjille.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo totesi viime viikolla Ylellä, että yksi syy tappioon oli se, etteivät tiedotusvälineet nostaneet esille ilmastokysymyksiä.

Niinistö muistuttaa, että vielä neljä vuotta sitten vihreät oli yksi päävaihtoehto Suomen suuntaa valittaessa. Viikonlopun kuntavaaleissa näin ei enää ollut.

– Tänä maailman aikana vihreille arvoille on suuri kysyntä. Ongelma ei siis ole siinä, vaan siinä, miten Suomessa vihreät ovat onnistuneet vastaamaan tähän kysyntään.

Neljä vuotta sitten Niinistö toimi itse vihreiden puheenjohtajana. Hänen seuraajakseen valittiin kesäkuussa 2017 Touko Aalto. Seuraavana vuonna Aalto luopui ja tehtävään valittiin väliaikaisesti Pekka Haavisto. Vuodesta 2019 lähtien vihreitä johtanut Maria Ohisalo.