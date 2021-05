Ville Niinistö tuskastui: Vaalikone pelaa PS:n pussiin

Europarlamentaarikon mukaan vaalikoneet eivät ymmärrä energiamurrosta.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö arvostelee vaalikoneiden energiamurrokseen liittyviä kysymyksiä.

– Tällaiset asenteelliset ja faktojen vastaiset kysymykset pelaavat tiettyjen puolueiden pussiin. Sehän on suoraan perussuomalaisen puolueen viesteistä. Jos kysymys on asetettu niin kuin he ajattelevat, että näin todella tällainen vastakkainasettelu voisi olla, he siitä hyötyvät, Niinistö tviittaa.

Hän on jakanut Twitterissä Sanoman yhteisen vaalikoneen väittämän, jonka mukaan ”kuntani pitää luopua fossiilisten käytöstä lämmityksessä, vaikka se tarkoittaisi kallistuvaa energiaa.”

Niinistön mukaan vaalikoneet eivät ymmärrä energiamurrosta.

– Esim Turku Energia on jo kaukolämmössä käytännössä luopunut fossiileista. Yhtiö vahvasti voitollinen -tuulivoima kannattavinta.

– Tuulivoimalla tietysti tuotetaan pääosin sähköä, mutta kaukolämmössä teollisen hukkalämmön hyödyntäminen ja muut uuden sukupolven ratkaiset sekä puupohjainen bioenergia ovat jo korvanneet lähes kokonaan kivihiilen, josta luovutaan lähivuosina kokonaan.

Niinistö sanoo ymmärtävänsä, että näin haetaan vastakkainasetteluja ja arvoasetelmia.

– Mutta miksi vastakkainasettelut ovat jostain savupiippujen nostalgisen historian maailmasta, jossa ilmastonsuojelu ja teollisuus olivat vastakkain? Eiväthän ole. Ilmastoinvestoinnit OVAT teollisuuden suunta.

– Energiamurroksen osalta EU:n päästökauppa hoitaa valtaosan tästä markkinoiden hintasignaalista. Se tekee automaattisesti hiilineutraalit ja vähäpäästöiset energiamuodot kannattavammaksi jo nyt kuin fossiilisten käytön jatko. Siksi fossiileista on luovuttava myös taloussyistä.

