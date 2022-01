Ville Niinistö: Suomen asevientipolitiikka on kaksinaamaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan Suomen pitäisi tiukentaa asevientilupia arabimaissa.

Europarlamentaarikko ja vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö luonnehtii Suomen asevientipolitiikkaa ”kaksinaamaiseksi”.

– Ukrainaan ei viedä aseita, koska se on ”konfliktialuetta” (mistäköhän syystä), mutta Arabiemiraateille ja Saudi-Arabiaan on viety (yhä osin viedään) vaikka niitä on käytetty hyökkäystoimissa Jemenin sodassa, Ville Niinistö kirjoittaa viestintäpalvelu Twitterissä.

Niinistö pitää ”perusteltuna linjana”, että Ukrainaan ei viedä aseita tässä tilanteessa. Hänen mukaansa tilanteessa olisi kuitenkin syytä vaatia johdonmukaisuutta.

– Minusta on ihan perusteltu linja että Ukrainaan ei viedä aseita tässä tilanteessa, mutta silloin Suomen pitäisi johdonmukaisuussyistä tiukentaa merkittävästi asevientilupia useissa arabimaissa, joissa on suuri riski että aseita käytetään ihmisoikeuksien polkemiseen, Ville Niinistö sanoo.

Jos arabimaiden ja Ukrainan välillä tulisi valita, olisi Niinistön mukaan näistä kahdesta paremmat perustelut viedä aseita Ukrainaan, joka ei ole todistettavasti itse hyökännyt mihinkään maahan.

– Epäilyt sotarikoksista ja ihmisoikeusloukkauksista Ukrainan osalta ovat myös huomattavasti lievemmät kuin Jemenin sodan osapuolien osalta, Niinistö katsoo.

