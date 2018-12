Ville Niinistö: Pienempi määrä hävittäjiä voisi riittää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan HX-hankkeen hinta-laatusuhteesta pitää vielä keskustella.

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö huomauttaa, että Hornet-hävittäjien seuraajahankinta on valtiontalouden kannalta harvinaisen mittava päätös.

– Nyt on kyse kuitenkin hankinnasta, jonka ostohinta on jotain 15 prosenttia Suomen valtion vuosittaisesta budjetista. Mikään muu ala ei edes voi unelmoida sellaisesta kertahankinnasta. Joten vähintä mitä pitää tässä tehdä, on argumentoida ja perustella jokaisen euron tarve, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Hävittäjien määrä nousi jälleen keskusteluun Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalon esittämien kommenttien myötä. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) tyrmäsi arvostelun ja painotti, että 64 hävittäjää on ”ehdoton minimi” puolustusvoimien kannalta.

– Kun suhteutetaan tähän meidän käyttämään ilmasotataktiikkaan ja siihen, miten paljon meillä on koneita huollossa, niin noin sata konetta olisi määrä, jolla olisin levollinen, Niinistö sanoi.

HX-hankkeen ohjelmajohtajan, kenraalimajuri (evp) Lauri Purasen mukaan Suomen turvallisuusympäristön muutos ei tue hävittäjämäärän vähentämistä, pikemminkin päinvastoin.

Ville Niinistö toteaa, että osa turvallisuuspolitiikan toimijoista vaikuttaa suhtautuvan asiasta käytävään julkiseen keskusteluun ylimielisesti.

– Parvilogiikka perusteltu, muttei poista sitä, etteikö pienempi määrä hävittäjiä voi siihen riittää. Hinta-laatusuhteesta yhä keskusteltava. Eivät muutkaan alat saa kaikkea mitä haluavat. Hyviä perusteita nostaa niidenkin rahoitusta, kuten koulutuksen.

Niinistö pitää suurena poliittisena sitoutumisena jo sitä, että kaikki puolueet vaikuttavat olevan yksimielisiä hävittäjähankinnan tarpeesta.

– Silti, kun kyse alustavana hankintahintana noin 7–8 miljardista ja elinkaaressa lähes 30 miljardista eurosta, selvää, että hinta-laatuarviossa oltava tiukkana, Niinistö kirjoittaa.

