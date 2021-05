Ville Niinistö: Miksi Ryanair peittelee Valko-Venäjän tekoa?

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ihmettelee halpalentoyhtiö Ryanairin suhtautumista Valko-Venäjän sunnuntaina suorittamaan operaatioon, jossa yhtiön matkustajalentokone pakotettiin laskeutumaan Minskiin. Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät tämän jälkeen koneessa matkustaneen oppositioaktivisti ja toimittaja Roman Protasevitsin.

EU ja Yhdysvallat ovat tuominneet Valko-Venäjän toimet jyrkästi.

Myös Ryanair on saanut osakseen kritiikkiä. Sunnuntaisessa tiedotteessaan lentoyhtiö kertoi koneen laskeutuneen valkovenäläisen lennonjohdon hälyttämän mahdollisen turvallisuusuhan takia. Tiedotteessa ei mainita sanallakaan matkustajan pidätystä.

Twitterissä Ville Niinistö hämmästelee Ryanairin tiedotetta.

– En ymmärrä: miksi yritätte auttaa Valko-Venäjän hallitusta heidän valtioterrorisminsa peittelemisessä?

– Miehistönne oli vaikeassa asemassa, mutta tämä oli valtioterrorismia: EU:n sisäisen lennnon kaappaaminen ja toimittajan laiton kidnappaaminen.

– Miksi jätätte tämän mainitsematta, Niinistö kysyy.

I don't get it: why would you try to help Belarussian government in hiding their act of state terrorism?

Your crew had a difficult position, but this was an act of state terrorism: hijacking of an EU internal flight and illegal kidnapping of a journalist.

Why do you omit that?

— Ville Niinistö (@VilleNiinisto) May 23, 2021