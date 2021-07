Ville Niinistö metsistä USU:lle: Keskustelussa on valehdeltu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan Suomen metsiä ei olla ”sosialisoimassa”.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että viime viikkoina käydyssä metsäkeskustelussa on jopa valehdeltu.

Hänen mukaansa jotkut etujärjestöt ja poliitikot ovat suoranaisesti johtaneet suomalaisia harhaan todetessaan, että Suomen metsät aiotaan ”sosialisoida” Euroopan yhteiseksi hiilinieluksi.

– Se on ollut valehtelua tai vähintään vääristelyä, Niinistö sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, jonka on julkaissut muun muassa Kymen Sanomat.

– Kukaan ei ole missään vaiheessa esittänyt, että Suomen pitäisi kasvattaa hiilinieluja, joilla sitten korvattaisiin muiden maiden päästövähennyksiä. Hiilinieluasetus yksiselitteisesti estää sen.

EU-komissio esitteli ”fit for 55” -ilmasto- ja energiasäädöspaketin tämän viikon keskiviikkona. Komission esityksessä Suomelle asetettava hiilinieluvaatimus on pienempi kuin se on nykyisin.

Komission esityksen mukaan hiilinieluvaatimus olisi jatkossa 17,8 miljoonaa tonnia. Nykyinen velvoite on 21 miljoonaa tonnia vuodessa.

Suomen vuoden 2020 nielut ylittivät 20 miljoonaa tonnia.

– Kaiken tämän vääristelyä ja pelottelua sisältäneen keskustelun jälkeen käsissämme on esitys, että Suomen ei EU-velvoitteen takia tarvitsisi tehdä hiilinielujen eteen mitään. Tämä osoittaa viime viikkoina käydyn keskustelun absurdiuden, Niinistö sanoo USU:lle.