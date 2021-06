Ville Niinistö: Maakunnille on saatava verotusoikeus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan palveluista päättävien on vastattava myös rahankäytöstä.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö pitää maakuntien verotusoikeutta välttämättömänä. Hänen mukaansa uudistus synnyttäisi ”aikamoisen himmelin”, jos palveluista päättävä taho ei päättäisi rahoista.

– Jos nyt sosiaali- ja terveyspalvelut viedään maakunnille, on verotusoikeus välttämättömyys niin demokratian kuin rahankäytön tehokkuuden kannalta. Jos rahat tulevat valtiolta, mistä tulee maakunnan vastuullisuus? Kyse isoista palveluista, niistä päättävien vastattava myös rahoista, Ville Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Niinistö huomauttaa, että nykymallissa peruspalvelut ovat kunnilla, mutta kuntayhtymien erikoissairaanhoito on imenyt merkittävän osan taloudellisista voimavaroista.

– Ongelma vain siirtyisi eri paikkaan ilman verotusoikeutta. Tehtävät ja vastuu, europarlamentaarikko jatkaa.

Aihe on herättänyt kevään mittaan hämmennystä, sillä keskustasta on kyseenalaistettu uuden verotustason järkevyyttä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutti torstaina, että maakuntavero tulee osana hallituksen sote-uudistusta. Hänen mukaansa asiasta on viiden puolueen yhteinen linja.

LUE MYÖS:

Sanna Marin: Maakuntaverosta on sovittu hallituspuolueiden kesken (VU 3.6.2021)

Matti Vanhanen: Maakuntaveroon liittyy todella suuria ongelmia (VU 10.5.2021)