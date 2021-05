Ville Niinistö: Lakien tulkinta mielivaltaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden mepin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön pitää antaa aveille tarkempia ohjauskirjeitä.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä poliittista johtajuutta ja selkeämpiä ohjeita yleisötapahtumien suhteen koronatilanteessa.

– Kun lait ja tulkinta on mielivaltaista, tarvitaan poliittista johtajuutta. Avi ilmoitti, että ”toiminnan jatkuvaluonteisuudesta” johtuen on ok että Linnanmäki aukeaa ja kerää 7 000 ihmistä kerralla. Samalla yleisö ”tapahtumassa” voi Helsingissä olla turvallisesti 6 ihmistä, Niinistö tviittaa.

Aluehallintovirasto järjesti keskiviikkona infon, jossa avi pyrki vastaamaan kysymyksiin yleisötapahtumista alkavana kesänä. Infossa kävi ilmi, että Linnanmäki voi avata ovensa kesäkuun alkupäivinä ilman yleisörajoituksia. Tämä on mahdollista, koska avin tulkinnan mukaan huvipuistot ovat ”jatkuvaluonteista toimintaa”, ei siis yleisötapahtumia.

– Ja minä en nyt ole niinkään huolissani siitä että Linnanmäki aukeaa, kunhan turvaväleistä ja maskeista pidetään huolta. Olen huolissani siitä mielivallasta, jolla tapahtuma-alaa, urheilua ja kulttuuria, ajetaan alas lujaa vauhtia. Hallittu avaaminen, turvallisin säännöin, Niinistö toteaa.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok.) toteaa viestiketjussa, että ohjaus aville tulee STM:stä.

– Minusta tämä kuvastaa juuri poliittista johtajuutta, Arve sanoo.

Niinistö on samoilla linjoilla.

– Juu, sitä tässä peräänkuulutan minäkin. Että jos on annettu STM:stä näin huonoa ja eriarvoistavaa ohjeistusta, nyt on _viimein_ hetki korjata se ja antaa uusi ohjeistuskirje. Tartuntatautilakiakin pitäisi muuttaa, tapahtuma-alan perusoikeuksien turvan kannalta se on surkea, Niinistö toteaa.

