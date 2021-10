Ville Niinistö: Ilmastopolitiikka ei nosta sähkön hintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreä meppi toivoo, että menossa olisi viimeinen fossiilisten aiheuttama energiashokki.

EU-parlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) arvioi, että energian hinnan nousu ei johdu ilmastotoimista, vaan fossiilisen energian kallistumisesta.

– Fossiilikaasun hinnannousu on aiheuttanut valtaosan hintapiikistä sähkölle. Tähän on monia syitä, kuten Aasian korkea LNG:n kysyntä kun koronasta on toivuttu odotettua nopeammin ja Venäjän Gazpromin mahdollinen markkinamanipulaatio, Niinistö toteaa tiedotteessaan.

Hän toteaa, että samaan aikaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hinta on pysynyt vakaana.

– Samalla kun kaasun hinta on noussut rajusti, on uusiutuvilla tuotetun sähkön hinta pysynyt vakaasti alhaalla. Ilmastopolitiikan syyttäminen energian hintojen noususta on virheellinen oletus eikä väite pidä paikkaansa.

Niinistön mielestä sähkön hinta pysyy matalalla, jos EU:ssa investoidaan uusiutuvaan energiaan. Sen sijaan hän vastustaa fossiilisille polttoaineille asetettavaa hintakattoa, jolla pidettäisiin energian hintaa keinotekoisen alhaalla.

– Olisi sulaa typeryyttä vain lisätä riippuvuuttamme fossiileista. Energiamurroksen vauhdittamisella voimme varmistaa sen, että tämä on viimeinen fossiilisten polttoaineiden aiheuttama energiashokki Euroopan unionissa.

Energian hinnannousu vaivaa etenkin Keski-Euroopan maita. Suomensa nousu on ollut maltillisempaa.