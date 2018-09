Iljetysjupakka Ville Niinistön sanoin: Kuvaus, joka viittaa oikein sanottuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden ex-puheenjohtajan mukaan Emma Karin muotoilussa oli inhimillistä epätarkkuutta.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Emma Karin perjantaisesta puheesta syntyi sunnuntaina twitterissä suuri kiista. Emma Kari puhui aborttioikeuksien puolesta Vaaravyöhyke-mielenosoituksessa sanoen, että ”pääministeri (Juha) Sipilä sanoi, että häntä iljettää, häntä iljettää se, että tästä asiasta on noussut tällainen poru. Iljettää!”.

Useiden twitter-keskustelijoiden mukaan tämä oli väärä todistus, sillä Juha Sipilä oli käyttänyt iljetys-termiä kahdesti kuvaamaan poliittista kulttuuria.

Emma Kari sai kiivaan puolustajan vihreiden entisestä puheenjohtajasta Ville Niinistöstä, joka ei heidän kehotuksistaan huolimatta suostunut sanomaan Emma Karin puhetta valheeksi.

Ville Niinistö lähetti yli 20 twiittiä asiasta. Hän väitteli muun muassa näin:

– Kuuntele uudestaan mitä (Maria) Ohisalo sanoi (A-studiossa Juha Sipilän kanssa). Pääministeri ei vastaa asiakritiikkiin hallituksen leikkausten tasa-arvoseurauksista vaan päättää pöyristyä siitä että tekojen seurauksien kautta arvioidaan arvoja. Ohisalon kritiikissä ei ole mitään iljettävää, siihen Sipilä sen silti kytki.

– En usko että kukaan on valehdellut. Sipilä puhui useasti iljetyksestään ja sitä on siteerattu eri suunnissa epätarkasti ja tästä varmaan tullut muotoilun epätarkkuus. On kovaa väittää sellaista valehteluksi. Tuolla kriteerillä usein tulkinnat puheistani hallituspuolueista samaa.

– Yritin sanoa että tässä on varmasti inhimillistä epätarkkuutta ollut, ei tarkoituksellista.

– Kävin läpi lähteet: vedän pois kompromissihakuisuuteni. Karin puheessa ei edes siteerata Sipilää vaan viitataan siihen että ”tällainen poru” iljettää tätä. Se on kuvaus, ei lainaus, joka voi viitata molempiin lausuntoihin jotka Sipilä sanoi ”arvonurkasta” ja leikkauskritiikistä.

– Tällainen on suomen kielessä lauserakenne, joka viittaa kontekstiin. Se ei ole sitaatti Karilta, hän ei lainaa, vaan sanoo että Sipilä on ”tällaisessa” keskustelussa kokenut olevan iljettävää. Mikä on totta, ”tällainen” sisältää Sipilän 2 lausuntoa iljettävyyksistä. Kivaa iltaa!

– Olipa taas tyhjästä luotu semanttinen kauhistelu, jota hallituspuolueiden sisäpiiri jakoi. Ja moni toimittaja meni mukaan. Tätä kannattaa miettiä. Kun pölyn laskeuduttua katsoo tarkkaan sanamuotoa, on selvää, että sanottu on kuvaus, joka viittaa oikein sanottuun, ei sitaatti.

Olipa taas tyhjästä luotu semanttinen kauhistelu, jota hallituspuolueiden sisäpiiri jakoi. Ja moni toimittaja meni mukaan. Tätä kannattaa miettiä. Kun pölyn laskeuduttua katsoo tarkkaan sanamuotoa, on selvää, että sanottu on kuvaus, joka viittaa oikein sanottuun, ei sitaatti. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) September 30, 2018

Olet timo nyt todella ilkeä. Yritin sanoa että tässä on varmasti inhimillistä epätarkkuutta ollut, ei tarkoituksellista. Silti sinä jatkat. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) September 30, 2018

Todella vahva lukusuositus @TimoHaapala'n twitter feedillä. Moraalipoliisi Ville ja #Vihreät tuomitsevat lähes päivittäin jonkun hyvinkin kovasanaisesti. Sitten kun jäädään itse kiinni valheesta ja toimittajat hiillostavat asialla syytetään ilkeämielisyydestä. 🙈 #jepjep https://t.co/syAnVBYZkd — Mikko Savola (@MikkoTSavola) September 30, 2018

Voitko oikeasti avata miten suora vale on asiallista kritiikkiä? Tuosta voit katsoa mitä Sipilä todella sanoi. pic.twitter.com/OYYY53OThD — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) September 29, 2018