”Ville Niinistö hourailee kaivosten tulevaisuudesta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden moposkootteri on karannut pahemman kerran käsistä, sanoo sinisten puoluesihteeri.

Ville Niinistön mukaan kaivokset ovat menneisyyttä ja hän uskoo, että kaivosteollisuus loppuu. Sinisten Matti Torvisen mukaan kyseessä on uskomaton väite ja räikeä julkisuuden tavoittelu entiseltä vihreiden puheenjohtajalta.

– Suomi tavoittelee olevansa akkuteollisuuden suurimpia tuottajamaita maailmassa. Tämä edellyttää panostusta kaivoksiin, joissa tuotetaan akkumineraaleja.

– Jos nyt Suomi lähettää vihreiden suulla tylyn viestin maailmalle, että kaivokset on lopetettava, on se ajattelematon keino vahingoittaa maamme kaivannaisteollisuutta. Samalla se korostaa kuinka hukassa vihreiden politiikka on tällä hetkellä, Torvinen toteaa.

Hän huomauttaa, että maamme kaivokset tuottavat akkumineraaleja, joilla mahdollistetaan sähköautojen ja tuulivoimaloiden energian varastointi akkuihin.

– Nyt Niinistö heittää lisää bensiiniä ilmaston lämpenemiseen. Tämä on sitä näköalatonta politiikkaa, jota saamme nauttia, jos vihreiden pillipiipari lumoaa höttöpolitiikalla äänestäjät. Kaivokset vähentävät ilmaston lämpötilaa, Torvinen sanoo.