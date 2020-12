Ville Niinistö hallitukselle: Nyt on pakko nostaa ääntä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden mepin mukaan tapahtuma-alaa uhkaa konkurssiaalto.

Vihreiden entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö kritisoi hallituksen koronarajoituksia.

– Olen ollut varsin hiljaa hallituksen koronarajoitusten vaikutuksista eri elinkeinoihin, mutta yhdessä asiassa on nyt pakko nostaa ääntä. Viimeaikaiset päätökset, joissa on käytännössä estetty lähes kaikkien tapahtumien järjestäminen, on erityisen kova isku kulttuurille, urheilulle ja muille tapahtumajärjestäjille, hän kirjoittaa Facebookissa.

– Se on kohtuutonta, jollei näitä aloja nyt merkittävästi tueta ja osoiteta suuntaa kohti turvallisia ja ennakoitavia tapahtumasääntöjä. Muutoin vaarana on konkurssiaalto ja tuhansien epävakaassa pätkätyömaailmassa tai freelancer-yrittäjinä toimivien elannon loppuminen.

Hallituspuoluetta edustava Niinistö toteaa, että hallitus on onnistunut monessa asiassa koronan suhteen.

– Se ei silti voi johtaa siihen, että ummistamme silmämme ongelmilta. Aiemmin matkailu- ja ravintola-ala oli paljon esillä siitä ovatko esitetyt rajoitukset kohtuullisia, välttämättömiä ja oikeasuhtaisia suhteessa toiminnan riskeihin. Lopulta lakiesityksiä korjattiin, osin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta, hän kirjoittaa.

– Valitettavasti urheilun, kulttuurin ja muiden tapahtuma-alan nauttima lainsuoja on jostain syystä heikompi. Myös niiden kuuluu nauttia elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan turvaa. Yrittäjältä ja työntekijältä ei voi viedä tilaisuutta tehdä työtään, jollei se ole tarkasti rajattua, perusteltua ja ajallisesti hallittua.

Niinistö pitää ymmärrettävänä sitä, että tilaisuuksia rajoitetaan epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

– Nyt näitä on silti pysäytetty myös niissä maakunnissa, joissa valmius on perustasolla. Se on vastoin hallituksen itsekin aiemmin linjaamaa yleisperiaatetta, hän toteaa.

Niinistö vaatii tukea sekä turvallisen toiminnan mahdollistavia sääntöjä tapahtuma-alalle.

– On luotava säännöt sille, miten epidemiatilanteen sallitessa voi täyttää tiloja matalalla täyttöasteella turvavälein ja ohjein niin, että tapahtumia voi järjestää, hän kirjoittaa.

– Kieltojen on perustuttava todelliseen riskiin, aivan kuten ravintola-alallakin, jossa tunnistettiin yökerhojen ja ruokaravintoloiden ero. Maskien käytöllä riskejä voi myös tapahtumissa vähentää. Ja ennen kaikkea: alan on voitava luottaa siihen, että ohjeet pysyvät ja ne ovat ennakoitavia, eivätkä enää heilu päivästä toiseen ja epidemiatasosta riippumatta.