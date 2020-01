”Ministeri vähättelee autoilevien huolta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan Sirpa Paateron lausunnot herättävät epäilyjä liikennepolitiikan suunnasta.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) pitää hallituksen liikennepolitiikasta esitettyjä huolia ”ylimitoitettuina”.

Hän vastaa Kouvolan Sanomien mielipidekirjoituksessa kansanedustaja Ville Kauniston (kok.) arvosteluun liikennepolttoaineiden 250 miljoonan euron veronkorotuksista.

– Kaunisto nostaa esiin elokuussa voimaan tulevat korotukset polttoaineiden verotukseen. Kyseessä on kuluttajahintojen nousua vastaava tarkistus, eli esimerkiksi ruokakorin hinta nousee hallituskaudella ennakoiden saman verran, Sirpa Paatero kirjoittaa.

– Vastaavasti nousevat oletettavasti myös palkat. Hallitus nostaa myös eläkkeitä sekä muita etuuksia. Myös pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta alennettiin. Kokonaisuutena pieni- ja keskituloisilla — eli noin 70 prosentilla suomalaisista — ostovoima kasvaa tänä vuonna, Paatero jatkaa.

Ministeri toteaa hallituksen lisänneen perusväylänpitoon 300 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Myös Kotkan ja Kouvolan välisen valtatie 15:n kunnostus on hallituksen toimenpidelistalla.

Ville Kauniston mukaan ministerin ajatukset herättivät lisää huolia liikennepolitiikan suunnasta.

– Ministeri aloittaa vähättelemällä minun ja autoilevien kymenlaaksolaisten huolta (sain aivan mielettömän määrän hyvää palautetta, kiitos). Tämä tarkoittanee, että tällä hetkellä ministeri ei näe kiirettä vt15:n kunnostamiselle, Ville Kaunisto kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Seuraavaksi hän syyttelee vanhaa hallitusta. Aina löytyy asioita, joista voi syyttää toisia. Tärkeää on ymmärtää kenellä nyt on rahat ja valta. Huomion pois vieminen tästä tosiasiasta on kymenlaaksolaisten autoilijoiden kannalta todella huonoa, Kaunisto jatkaa.

Olen kiitollinen, että ministeri Paatero avasi ajatuksiaan minulle. Valitettavasti ne ajatukset toivat minulle lisää… Posted by Ville Kaunisto on Wednesday, January 22, 2020