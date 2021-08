Viljelijä avautuu: Maria Ohisalon logiikka ei sovi maalaisten järkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luomuviljelijä Antti Kangas syyttää vihreiden puheenjohtajaa populismista.

Sieviläinen luomuviljelijä Antti Kangas tyrmää vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon väitteen, että maatalous ei ole onnistunut vähentämään lainkaan päästöjä. Kangas viittaa Ylen haastatteluun.

– Arvoisa puheenjohtaja, kuten varmasti tiedätte, tämä on vain osittainen totuus. Jospa nyt lähdettäisiin käymään tätä asiaa läpi ihan faktojen kautta, eikä populismin kuten te taisitte tehdä kenties harkiten, Kangas kirjoittaa sosiaalisessa mediassa laajalle levinneessä vastineessa.

– Ymmärrän kyllä arvoisa puheenjohtaja teidän toimintalogiikan, se vain ei sovi meidän maalaisten järkeen.

Viljelijä on eri mieltä Ohisalon kanssa. Kangas muistuttaa, että viimeisen 30 vuoden ajan lypsylehmien määrä on karkeasti ottaen puolittunut, vaikka lehmien tuottama maitomäärä on pysynyt samana.

– Olemme jalostuksen keinoin parantaneet eläinten hyötysuhdetta siten, että maitolitraa kohden päästöt ovat käytännössä puolittuneet, ja työ jatkuu edelleen. Sama koskee myös muita eläimiä eläintuotannossa, niiden hyötysuhdetta on parannettu jatkuvasti mikä alentaa suoraan samassa suhteessa päästöjä per litra/kilo.

Kangas kirjoittaa, että peltopuolella keskisato on myös noussut samalla, kun lannoitusrajat on jatkaneet kiristymistä, joten kilo viljaa ja muita peltokasveja kasvaa entistä pienemmällä lannoitustasolla.

– Tästä johtuen myös peltokasvien päästöt per kilo ovat merkittävästi pienentyneet. Lisäksi tiloilla on jo paljon siirrytty kevennettyyn muokkaukseen, suorakylvöön ja muun muassa aurinkopaneelien käyttöön.

Luomuviljelijä muistuttaa myös, että Suomessa on raivattu turvemaata pelloksi, mutta peltojen viljelystä poistuma on lähes samaa luokkaa kuin uusi raivattu ala.

– Näistä raivioista suurin osa menee suoraan nurmituotantoon, jolloin päästöjen määrä on oleellisesti vähäisempi kun maata ei muokata ja nurmi sitoo samalla hiiltä. Tästä johtuen tämä turvemaan raivaus ei oleellisesti lisää päästöjä verrattuna suohon mitä ei raivata, hän toteaa.

Kangas toteaa, että maaseudulla on halukkuutta tehdä yhä lisää ympäristötoimia.

– Ne vain täytyy olla kannattavia myös taloudellisesti, koska alan kannattavuus on ollut jo pitkään hyvin heikko. Jokaisen nautatilan takana olisi biokaasulaitos mistä saadaan sähköä ja biopolttoainetta, mikäli hankkeet olisivat kannattavampia.

Hän lähettää terveiset vihreiden puheenjohtajalle.

– Kannattaa muistaa että ihminen tarvitsee ruokaa, ja niin kauan kun ruokaa tarvitaan tulee siitä väkisin jonkin verran päästöjä.

Viljelijä Antti Kankaan vastineesta kertoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus.