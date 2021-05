Viktor Orbán Porton EU-huippukokouksessa: Yksi sana hiertää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Unkarin pääministeri ei hyväksy sosiaalisen sukupuolen käsitettä.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán vakuuttelee, että EU-maat löytävät sovun sosiaalisten asioiden huippukokouksessa Portossa. Hän sanoo, että pohjapapereissa on vain yksi sana joista hän ei pidä: gender. Suomeksi käännettynä termi on sosiaalinen sukupuoli.

– Miehiä ja naisia pitää kohdella tasa-arvoisesti, se on meidän periaatteemme. Ainoa hankaluus on, kun käytetään sanaa sosiaalinen sukupuoli. Meille kristityille se on ideologisesti latautunut ilmaisu, Orbán sanoi astuessaan kokousrakennukseen.

Sosiaalinen sukupuoli on laajempi käsite kuin biologinen sukupuoli. Sosiaaliseen sukupuoleen luetaan miesten ja naisten väliset sosiaaliset erot, sukupuoliin liittyvät oletukset sekä yksilön omat kokemukset sukupuolesta. Englannin kielessä sukupuolta kuvaa sana sex ja sosiaalista sukupuolta gender.

Orbánin mielestä sosiaalinen sukupuoli ei ole riittävän yksiselitteinen termi.

– Sen merkitys ei ole ollenkaan tarkka. Joskus se tarkoittaa jotain miehen ja naisen välillä. Emme halua sekoittaa tähän ideologisia näkemyksiä, mutta olemme sitoutuneet tasa-arvoon miesten ja naisten välillä.

Orbánin mukaan tekstissä ei pitäisi puhua sosiaalisten sukupuolten tasa-arvosta vaan miehen ja naisen välisestä tasa-arvosta. Hän sanoo ehdottaneensa muutosta.

– Mutta aina meidät torjutaan. He (muut EU-maat) eivät pidä kristitystä lähestymistavasta. Mutta kyllä me tästä selviämme.

EU-maiden johtajat ovat parhaillaan koolla Portugalin Portossa. Huippukokouksessa keskitytään tasa-arvoon ja sosiaalisiin oikeuksiin. Suoranaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, mutta yhteinen julkilausuma on todennäköinen. Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Orbánin demokratiaa koskevat mielipiteet ja teot ovat vuosien ajan herättäneet huomiota monissa EU-maissa ja hänen entisissä poliittisissa liittolaisissaan. Orbánin Fidesz-puolue erotettiin aiemmin keväällä keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä.