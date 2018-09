Viktor Orbán: Me päätämme rajojemme suojelusta, ei kukaan muu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Unkarin pääministeri puolustautui EU-parlamentissa maataan esitettyjä syytöksiä vastaan.

Euroopan parlamentti katsoo keskiviikkona äänestykseen tulevassa päätöslauselmaesityksessään, että Unkarin viimeaikainen kehitys uhkaa loukata vakavasti Euroopan unionista annetun sopimuksen arvoja.

Parlamentti on kirjannut lukuisia huolenaiheita keskiviikkona äänestettävään mietintöesitykseen.

– Liittyessään Euroopan unioniin jokainen jäsenmaa on sitoutunut yhteisiin arvoihin. Näistä arvoista Unkari on luisunut huolestuttavasti. Se on pyrkinyt rajoittamaan median vapautta, yhdistymisvapautta ja akateemista vapautta tavoilla, joita ei voi hyväksyä, sanoo europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP).

Kaikki kokoomusmepit aikovat äänestää päätöslauselman puolesta. Viktor Orbánin puolue Fidesz kuuluu samaan keskustaoikeiston EPP-ryhmään EU-parlamentissa kuin kokoomus.

Niin ikään päätöslauselma syyttää Unkarin hallitusta tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuteen puuttumisesta sekä väkivallan käytöstä maahantulijoita vastaan eikä ole suostunut ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita.

Mikäli päätöslauselma hyväksytään, jäsenmaat voivat neuvostossa päättää, että osa Unkarille kuuluvista oikeuksista poistetaan väliaikaisesti.

EU-parlamentin istunnossa Strasbourgissa Orbán syytti Euroopan unionia hyökkäyksestä Unkarin kansaa vastaan. Hänen mukaansa ”EU-parlamentin enemmistö puoltaa maahanmuuttoa ja valitettavasti EU:n komissio on samaa mieltä päätöslauselmaesityksestä”.

– Me emme hyväksy, että maahanmuuttoa puolustavat voimat kiristävät meitä. Me puolustamme rajojamme ja pysäytämme laittoman maahantulon. Me päätämme rajojemme suojelusta, ei kukaan muu. Sanon teille, etten hyväksy tätä (päätöslauselmaesityksen pohjana olevaa) mietintöä, Orbán sanoi. Hän arvosteli myös siinä olevia asiavirheitä niitä kuitenkaan yksilöimättä.

– Te olette jo tehneet päätöksen tästä mietinnöstä, eikä puheeni muuta mieltänne, mutta tulin kuitenkin. Te ette tuomitse (Unkarin) hallitusta vaan Unkarin, joka on tuhat vuotta verellään ja työllään antanut osansa tämän upean Euroopan historiaan. Olemme taistelleet vapauden ja demokratian puolesta, Orbán jatkoi.

EPP-ryhmä ilmeisesti hajoaa äänestyksessä, sillä yleisradioyhtiö RAI:n mukaan ainakin Silvio Berlusconin Forza Italia -puolue aikoo äänestää päätöslauselmaa vastaan.