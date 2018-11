Viktor Orbán: On unohdettava höpötys kuten Karl Marxin juhlistaminen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Unkarin pääministerin mukaan EPP-ryhmä pysyy yhdessä erimielisyyksistä huolimatta.

– Huomenna juhlistetaan Berliinin muurin murtumista. Se oli suuri hetki, jona Eurooppa taas yhdistyi. Me vapaustaistelijat Keski-Euroopasta tiesimme että on vain yksi eurooppa, Unkarin pääministeri ja Fidesz-puolueen puheenjohtaja Viktor Orbán totesi EPP:n suurkongressissa Helsingissä pitämässään puheessa.

Orbán luonnehti EPP-ryhmää perheeksi.

– Voimme olla eri mieltä, mutta seisomme aina rinnakkain, hän totesi.

Viktor Orbánin Fidesz-puoluetta on syytetty oikeusvaltion murentamisesta ja Unkarin viemisestä yksinvaltaisempaan suuntaan. Unkarin hallinto on muun muassa estänyt lehdistön toimintaa ja tehnyt poliittisia nimityksiä oikeuslaitokseen. Fidesziä on arvosteltu myös turvapaikanhakijoiden huonosta kohtelusta.

Suurin osa EPP:stä puolsi syyskuussa parlamentissa esitystä kurinpitomenettelyn aloittamisesta Unkaria vastaan. Tämä on hiertänyt Fideszin ja EPP-kumppanien välejä.

– Euroopasta on tullut rauhallisempi ja vauraampi kuin ennen. Eurooppa on menestynyt vahvojen jäsenten ansiosta, Orbán sanoi.

Hän korosti Euroopan identiteetin merkitystä. Orbánin mukaan Eurooppa menettää henkisen ja kulttuurisen perintönsä, jos kansakuntien merkitys unohdetaan.

– Meillä on joko kansojen Eurooppa tai ei Eurooppaa ollenkaan. Sosialistit, liberaalit ja vihreät työskentelevät kohti sellaista Eurooppaa, jolla ei ole kulttuurista tai henkistä perintöä, Viktor Orbán totesi.

– EPP:n ei tulisi pelätä myöntää, että olemme kristillisdemokraatteja, hän jatkoi.

Viktor Orbánin mukaan Euroopan johtajien on otettava vastuu siitä, että ”brittejä ei saatu pidettyä sisällä ja siirtolaisia ulkona”.

– Tätä ei voi kaunistella. Meidän itseluottamustamme on kolhittu.

Orbánin mukaan EPP:n tulisi löytyy tiensä takaisin voittouralle. Se vaatii hänen mielestään paluuta ”henkisille juurille” ja EPP:n yhtenäisyyden palauttamista.

– Meidän on unohdettava höpötys, kuten Fidel Castron ja Karl Marxin juhlistaminen. Meidän on voitettava, ei vain selvittävä.

– Avain EPP:n voittoon on sama kuin ennenkin. On puolustettava kansaa, suojeltava laittomalta maahanmuutolta, terrorismilta rikollisuudelta ja taloudellisista vaikeuksilta.