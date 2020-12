Viktor Orbán erotti seksijuhlista kärähtäneen poliitikon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Homoseksuaali József Szájer tunnetaan perhearvojen puolustajana.

Unkarilainen EU-parlamentaarikko József Szájer on eronnut Fidesz-puolueesta. Hän ilmoitti erostaan itse, mutta Fideszin puheenjohtaja ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán ei jättänyt lausunnossaan epäselväksi toivoneensa eroa.

– Se, mitä kollegamme József Szájer teki, ei sovi poliittisen yhteisömme arvoihin. Emme unohda hänen 30 vuoden työtään, mutta hänen toimintaansa ei voida hyväksyä eikä sitä voida puolustaa. Tapahtumien jälkeen hän teki ainoan oikean johtopäätöksen, kun erosi Euroopan parlamentista ja lähti Fideszistä, Orbán sanoo Unkarin hallitusta tukevalle Magyar Nemzet -lehdelle.

Szájer osallistui Brysselissä viime perjantaina noin 20 miehen seksijuhliin. Poliisi teki juhliin ratsian, koska naapurit valittivat melusta ja juhlissa rikottiin karanteenimääräyksiä. Szájer yritti paeta sadevesikourua pitkin (ei siis viemäriputkea, kuten VU tiistaina tuoreeltaan kertoi), mutta poliisi otti hänet kiinni. Poliisi löysi Szájerin repusta ekstaasipillereitä, mutta Szájer sanoi, että joku on laittanut ne hänen reppuunsa.

Szájer ilmoitti ensin eroavansa uupumuksen vuoksi. Kun tiedot ratsiasta tulivat julkisuuteen, hän kertoi eron syyksi karanteenimääräysten rikkomisen.

Kiinnostavaksi tapauksen tekee Százerin tausta. Hän kuuluu Orbánin tavoin Unkaria nykyisin hallitsevan Fidesz-puolueen perustajajäseniin, ja hän on EU-parlamentissa toiminut Orbánin vahvana puolustajana ja kuuluu tämän sisäpiiriin.

Szájer on ollut perustamassa Unkariin myös totalitarismin kauhuja esittelevää museota. Nuoruudessaan hän opiskeli Britanniassa Oxfordin yliopistossa sijoittaja George Sorosin rahoituksella – nykyisin Soros kuuluu Fideszin arkkivihollisiin.

EU-parlamentissa työskentelevä suomalainen virkamies luonnehtii Szájeria vahvasti ideologiseksi poliitikoksi, joka puolustaa lujasti Fideszin toimia. Szájer kuului useiden vuosien ajan keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän tärkeimpiin päättäjiin toimien ryhmän varapuheenjohtajana.

– Szájer on sivistynyt ja älykäs. Mutta jos käsittelyssä oli konservatiivi-liberaali-akselin asioita, hän antoi taustansa näkyä, luonnehtii suomalaisvirkamies.

Szájer on myös tärkeä henkilö Unkarin nykyisen perustuslain takana: hänen kerrotaan luonnostelleen lakitekstiä iPadilla, kun hän matkusti junassa Brysselin ja Strasbourgin väliä. Perustuslaissa todetaan näin:

”Unkari puolustaa avioliittoa miehen ja naisen välisenä instituutiona, joka nojaa vapaaehtoiseen päätökseen, ja perhettä kansakunnan selviytymisen perustana.”

Szájer olisi halunnut perustuslakiin pykälän, jonka mukaan vanhemmat saisivat äänestää jokaisen alaikäisen lapsen puolesta. Esimerkiksi seitsenhenkinen Orbánin perhe olisi saanut vaaleissa kuusi ääntä käyttöönsä (yksi lapsi oli jo täysi-ikäinen). Lopulliseen perustuslakiin ehdotus ei päätynyt.

Szájer on ollut naimisissa vuodesta 1983 lähtien. Hänen puolisonsa on korkeassa asemassa oleva juristi. Heillä on yksi lapsi.

Fideszissä on kolmenkymmenen vuoden ajan tiedetty, että Szájer on homoseksuaali.

– Kaikki arvasivat, mutta ajattelimme, että se on yksityisasia, sanoo Fidesziin aiemmin kuulunut István Hegedűs Politicolle.

Viisi vuotta sitten unkarilainen liberaalipoliitikko Klára Ungár kertoi Nol-lehdelle, että Szájer on homoseksuaali ja syytti Fidesziä kaksinaismoralismista. Szájer ei kommentoinut väitettä.

Unkari valmisteli tuolloin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia leikkaavaa lakia. Tällä hetkellä Unkari valmistelee lakia, joka estäisi homoseksuaaleja adoptoimasta lapsia.

