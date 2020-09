Viking Amorella on ajanut karille

Merivartioston mukaan ihmisiä ei ole välittömässä vaarassa.

Viking Linen Amorella-alus on ajanut karille, kertoo muun muassa ruotsalainen Expressen. Ylen tietojen mukaan laivan matkustajat on siirretty laivan ylimmälle kannelle ja heille on puettu pelastusliivit.

– Huomio kaikki matkustajat. Meillä on ollut pohjakosketus. Hakeutukaa kokousosastolle kannelle 10. Eli menkää kokousosastolle kannella 10. Tutkimme parhaillaan vahinkoa. Pyydämme teitä rauhallisesti odottamaan lisätietoa, Ylen haltuunsa saamalta nauhoitteelta kuuluu.

MarineTraffic-sivuston sijaintitietojen mukaan onnettomuuspaikka on Ahvenanmaalla Järsön saaren lähellä. Laiva oli matkalla Turusta Tukholmaan.

Aluksella on Expressenin haastattelemien viranomaisten mukaan 207 matkustajaa ja 74 miehistön jäsentä.

Aftonbladetin tietojen mukaan laivan sisälle on päässyt vettä ja vuoto ulottuu usealle osastolle.

Merivartiosto kertoo Twitterissä, että alus on ajanut itsensä saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Paikalle on hälytetty useita pelastusyksiköitä ja useita aluksia on paikalla valmistautumassa evakuointiin. Merivartioston tietojen mukaan tilanne on tällä hetkellä vakaa eikä ihmishenkiä ole välittömässä vaarassa. Merivartioston mukaan onnettomuuspaikalla ei ole havaintoja öljyvuodoista.

Amorella saanut pohjakosketuksen Långnäsin eteläpuolella. Alus ajanut itsensä saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Useita yksiköitä hälytetty ja useita aluksia paikalla valmistautumassa evakuointiin. Tällä hetkellä tilanne vakaa ja ihmishenkiä ei välittömässä vaarassa. pic.twitter.com/zELcoYtzgk — Merivartiosto – LSMV (@meriraja) September 20, 2020