Äiti raivoaa Abcde-tyttöään pilkanneelle lentoyhtiölle

Southwest Airlines -lentoyhtiön työntekijä on joutunut arvostelumyrskyn keskelle pilkattuaan sosiaalisessa mediassa lapsimatkustajan erikoista nimeä.

Viisivuotiaan Abcde Redfordin äiti Traci kertoo lähtöportilla työskennelleen henkilön julkaisseen kuvan tyttärensä lentolipusta. Hän sanoo Abcde Redfordin lausuvan nimensä ”ab-city”-muodossa.

– Lähtöportin naispuolinen työntekijä nauroi, osoitti minua ja tytärtäni ja keskusteli asiasta kollegoidensa kanssa, Traci Redford toteaa ABC7-kanavalle.

– Hän otti kuvan tarkastuskortistamme, latasi sen sosiaaliseen mediaan ja pilkkasi tytärtäni.

Tapaus sattui muutama viikko sitten Kaliforniassa John Waynen lentoasemalla, jolloin teksasilaiset Redfordit olivat palaamassa kotiinsa El Pasoon.

Southwest Airlines -lentoyhtiö reagoi asiaan kaksi viikkoa ensimmäisen valituksen jälkeen. Yhtiö vastasi lopulta viestillä, jossa perheelle välitettiin ”vilpittömät pahoittelut”.

– Olemme käsitelleet tapausta kyseisen työntekijän kanssa, mutta emme ilmoita yksittäisistä henkilöstötoimenpiteistä julkisesti. Käytämme tätä tapausta mahdollisuutena painottaa työntekijöillemme, minkälaisia toimintatapoja heiltä odotamme, Southwest Airlines toteaa.

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.

Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) November 28, 2018