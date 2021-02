”Viimeinen asia jota nyt tarvitaan” – ministeriön vaatimus hämmentää

Aluehallintoviraston tulkinta on looginen, Sari Multala sanoo.

Kansanedustaja Sari Multala (kok.) ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) välille puhjennutta riitaa. Viranomaisten riitelyä ei epidemian keskellä tarvita, kokoomusedustaja sanoo.

STM:n ja avin erimielisyyksistä uutisoitiin perjantaina, kun ministeriö vaatii avia muuttamaan liikuntatilojen rajoituksia pääkaupunkiseudulla. STM tahtoo liikuntatilat kiinni, mutta avi ilmoitti perjantaina tilojen, joissa oleskelee enintään kymmenen henkilöä, saavan pitää ovensa auki.

Ministeriö kehottaa avia korjaamaan päätöstä siten, että kaikki yli kymmenen hengen tilat suljetaan. Pienimmät tilat jatkaisivat normaalisti.

– Olemme täysin yllätettyjä avin tulkinnasta, juristit selvittävät sitä nyt, STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kommentoi.

Jos virasto tulkitsee lakia eri tavoin kuin valmistelija on tarkoittanut, lainsäädäntö on epäselvä, Sari Multala toteaa.

– Viranomaisten keskinäinen kinastelu on nyt viimeinen asia, jota nyt tarvitaan. Jos tartuntatautilakia on tulkittu AVI:ssa eri tavoin kuin sen valmistelija (STM) on tarkoittanut, on kyse lain epäselvyydestä. Päätösten on oltava tartuntariskin kannalta perusteltuja, kansanedustaja kirjoitti Twitterissä perjantaina.

– Tartuntatautilain 58g pykälässä on viittaus 58d:n kolmanteen momenttiin, jossa puhutaan yli 10 hengen sisätiloista. Tässä se ongelma piilee. STM:n tulkinnan mukaan tätä pienempiä tiloja sulku ei koskisi, isommat taas pitäisi sulkea kokonaan, hän jatkaa.

Avin tulkinnan mukaan myös suuremmissa tiloissa voidaan sallia alle kymmenen henkilöä, kunhan turvaväleistä ja muista varotoimenpiteistä pidetään huolta. Multalan mukaan olisi ”tartuntariskin ja yhdenvertaisuuden” näkökulmasta loogista, että tämä tulkinta olisi pätevä.

– Tänään moni yrittäjä kuunteli AVI:n infon ja suunnitteli toimintansa päätöksen mukaiseksi. Julkisuudessa kiistelyn sijaan nyt olisi korkea aika (myös muiden) ottaa puhelin käteen, sopia, kuinka toimitaan ja alkaa johtaa ja viestiä yhtenäisesti. Ei tämä näin voi jatkua.

Ministeriön ja aluehallintoviraston kinastelu on puhuttanut sosiaalisessa mediassa.

– On ennenkuulumatonta, että Suomessa (valtion) aluehallintoviranomaisen ja ministeriön näkemyseroa selvitetään ”juristien toimesta”, kansliapäällikön suulla, Outokummun kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti kommentoi Twitterissä.

– TP (Sauli) Niinistö ehdotti taannoin ei-puoluepoliittisen koronakoordinaatioryhmän perustamista. Tarvetta ei tarvinne perustella.

