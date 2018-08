”Viilenevä sää vie poliitikkojen ajatukset sinilevästä muualle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mia Laiho toivoo, että ympäristötavoitteet kirjataan hallitusohjelmaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho muistuttaa, että Itämerestä tulisi olla huolissaan muutoinkin kuin kesäaikana. Laiho vaatii, että vesistöjen suojelu sekä riittävän kunnianhimoiset ympäristötavoitteet kirjataan keskeiseksi tavoitteeksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

– Viilenevä sää on tavallisesti laskenut politiikkojen ajatukset sinileväongelmasta muualle. Tämä on kestämätön tie, sillä Suomen ympäristökeskus arvioi, että Suomenlahden sinilevätilanne on ollut kuluneena kesänä pahin 20 vuoteen. Pääkaupungin rannat kimaltelivatkin vihreänä kuin jalkapallokentät, Laiho kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan.

Kansanedustaja osoittaa osavastuuta Itämeren ympäristön kuormittamisesta erityisesti raskaalle teollisuudelle ja maataloudelle. Ravinteet saattavat kulkea pitkiäkin matkoja sisämaasta rannikolle.

– Tutkimukset osoittavat, että levälautoilla ja ravinnepäästöillä on selkeä syy-yhteys. Vesiin päätyvä fosfori ja typpi rehevöittävät rannikkoja.

Laiho toivoo, että ympäristöministeriön jo tekemä työ meren suojelemiseksi arvioidaan ja mahdollisesta lisärahoituksesta päätetään elokuun budjettiriihessä.

– Tulevilla sukupolvilla on oikeus puhtaaseen mereen ja vesistöihin, kansanedustaja toteaa.